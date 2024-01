Francis Ford Coppola elogia o sobrinho Nicolas Cage por atuação em novo filme de terror dramático

O ator Nicolas Cage foi surpreendido com uma mensagem afetuosa de seu tio, Francis Ford Coppola, um dos diretores mais famosos do mundo, após participar de filmes que seu tio diz ser “além do elogio de um velho tio”.

No novo filme de Kristoffer Borgli, O Homem dos Sonhos, o ator interpreta um personagem que entra nos sonhos das pessoas e se torna uma celebridade. Mas, tudo muda quando um de seus sonhos se transforma em um pesadelo, fazendo com que o personagem de Cage tenha de lidar com as consequências.

Francis Ford Coppola expressou sua admiração pelo sobrinho em seu Instagram, elogiando o ator por sua atuação em O Homem dos Sonhos e Pig - A Vingança.

“Meu sobrinho Nicolas sempre tira da cartola uma atuação maravilhosa, mesmo quando criança ele conseguia imitar um computador. Seu trabalho em Pig, de Michael Sarnoski, e sua atuação mais recente em O Homem dos Sonhos, de Kristoffer Borgli, estão além do elogio de um velho tio.”

Nicolas Cage vem sendo celebrado pelo público desde a sua atuação em O Peso do Talento.

O filme O Homem dos Sonhos chega aos cinemas brasileiros no dia 24 de março.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais