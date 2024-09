Em Veneza, Nicole Kidman desiste de receber prêmio após saber de morte da mãe

Nicole Kidman não apareceu na cerimônia de encerramento do Festival de Veneza de 2024, para receber seu prêmio Coppa Volpi de melhor atriz pelo filme Babygirl. O motivo foi a morte de sua mãe, Janelle Ann Kidman. Ela tomou conhecimento do fato quando já estava na Itália para o evento.

Halina Rejin, diretora do filme, leu uma carta deixada por Nicole ao receber o prêmio pela colega: “Em minha chegada a Veneza, fiquei sabendo da morte de minha mãe, Janelle Kidman. Estou emocionada e devo me reunir com a minha família. Esse prêmio é para ela”.

Festival de Veneza 2024

Além do prêmio de melhor atriz a Nicole Kidman, o evento também trouxe como destaques o Leão de Ouro de melhor filme para The Room Next Door, de Pedro Almodóvar, e o reconhecimento ao filme brasileiro Ainda Estou Aqui na categoria de melhor roteiro. Clique aqui para conferir a lista completa de vencedores.

Nicole Kidman em foto tirada na première de 'Babygirl' no Festival de Veneza, em 30 de agosto de 2024. Atriz não compareceu à cerimônia de encerramento para receber o prêmio de melhor atriz porque soube da morte de sua mãe pouco antes. Foto: Vianney Le Caer/Vianney Le Caer/Invision/AP

*Com informações da agência AFP