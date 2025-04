Análise | No documentário ‘Ritas’, Rita Lee narra vida e diz que como cantora sempre foi uma personagem

“Louca, escandalosa, ex-presidiária, rebelde, alcoólatra, toxicômana, famosa e esquisitinha”. Assim se define Rita Lee, a certa altura do documentário Ritas. O filme, que tem direção de Oswaldo Santana e codireção de Karen Harley, abre a edição de 30 anos do Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade, em sessão para convidados nesta quarta-feira, 2, e, em São Paulo, ganha sessão aberta ao público nesta quinta, 3, no Cine Sesc. A estreia no circuito comercial será no dia 22 de maio.

Rita, já longe dos palcos, deixou os cabelos brancos: 'lua na cabeça' Foto: Biônica Filmes

Rita é lúcida como ninguém. “Soube que a Carmem Miranda não era nem brasileira. Eu também não sou muito, sou meio gringa, mas, agora, também vou ser brasileira”, reconhece, ao comentar a fase pós-Mutante. Isso a permitiu a lançar o que é considerado o primeiro disco do rock brasileiro, Fruto Proibido, de 1975, aquele que tem Agora Só Falta Você, Ovelha Negra e Esse Tal de Roque Enrow.

Rita, com total consciência, divide a vida em três fases: a loira da época de Os Mutantes, nas palavras dela, era “mais serena”, “pálida”; a ruiva, cor adquirida em Londres, foi “um sol na cabeça” ou “fogo no rabo, dedo no cu e gritaria”, como descreve sobre a tonalidade que a acompanhou até o fim da carreira. O branco prateado, dos últimos anos, de recolhimento, “a lua na cabeça”.

Em tom confessional, Rita diz: “Rita Lee é uma personagem”. Ela, que fez muitos personagens na TV e no cinema, diz que os que ela inventava fora das telas, como um garoto tarado, de forte sotaque paulistano, tinham uma função: “Quando eu não sei dizer não, eles dizem”.

Ao optar por não conduzir o documentário pelos comentários de terceiros, Santana e Harley usam como material vídeos caseiros feitos por Rita e uma entrevista inédita, gravada igualmente pela própria cantora para o filme. Com isso, levam a história de Rita para um lugar muito próximo do espectador. Justamente o que falta em muitas produções dos gêneros, quando entrevistados muitas vezes, por vaidade, se colocam acima do biografado.

Rita, loira, como os manos de Os Mutantes, Arnaldo Batista e Sérgio Dias em foto de 1970 Foto: Lucrécio Jr./Agência Estado

Entrevistas extraídas dos arquivos de emissoras de TV reforçam a condução da narrativa. Números musicais também. Um em especial é a cara da irreverência de Rita. Uma participação da cantora no programa de Hebe Camargo, por quem nutria grande admiração.

Hebe, não menos sagaz que Rita, questiona a cantora sobre a música Obrigado, Não, lançada no álbum Santa Rita de Sampa, de 1997. A letra aborda a legalização das drogas, critica a abordagem das campanhas contra o uso de entorpecentes e defende o casamento gay. “Diga não às drogas/Mas seja educado, diga: não, obrigado!/ Por que whisky sim?/ Por que cannabis não?”. É hilário rever Rita cantando quase em tom professoral para uma plateia de senhores sisudos e senhoras com laquê no cabelo.

Mesmo ausente há quase dois anos, Rita ensina muito em Ritas. Em cena resgatada de sua última apresentação, em 25 de janeiro de 2013, dia do aniversário de São Paulo, no Vale do Anhangabaú, no centro da cidade, a cantora, aos 67 anos, diz no palco: “Os homens são polêmicos; as mulheres são histéricas. Vão para puta que pariu!”.

Cartaz do documentário 'Ritas' Foto: Divulgação/Biônica Filmes

Nada mais apropriado às recentes manifestações das cantoras Maria Bethânia e Marina Lima por respeito no palco, diante de problemas técnicos que as impediam de exercer precisamente seu ofício. Ambas foram atacadas. Houve homem feito que protestou nas redes sociais pedindo igualdade de tratamento.

