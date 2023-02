No Festival de Berlim, Zelensky pede que se impeça Rússia de construir ‘muro’ na Ucrânia

O presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, pediu, nesta quinta-feira, 16, que se combata “o muro que a Rússia quer construir na Ucrânia”, no discurso que abriu a 73ª edição do Festival de Berlim, a Berlinale.

Sem se esquecer do glamour, o festival reafirmou o seu tradicional comprometimento político com uma edição centrada na Ucrânia e no Irã, onde cineastas, alguns deles bastante relacionados com a Berlinale, foram presos.

Durante os próximos dez dias, o Festival de Berlim exibirá 18 filmes e documentários focados nos dois países, além da competição oficial com 19 produções candidatas ao Urso de Ouro.

O presidente da Ucrânia Volodimir Zelensky participou da Berlinale falando em um vídeo.

Após mencionar a barreira física que dividiu Berlim durante décadas de Guerra Fria em sua mensagem exibida em vídeo, Zelensky afirmou: “Hoje a Rússia quer construir o mesmo muro na Ucrânia”.

“É um muro entre a liberdade e a escravidão, entre o progresso e a ruína”, advertiu.

“O cinema não pode mudar o mundo, mas pode influenciar e inspirar as pessoas que podem mudar o mundo”, ressaltou Zelensky, um ex-ator e símbolo da resistência de seu país.

O festival berlinense dedicará o sábado a Irã e Ucrânia, com um tapete vermelho especial.

Filmar a guerra

O próprio presidente ucraniano faz parte do elenco de estrelas que vão brilhar no festival berlinense.

Zelensky é o protagonista de Superpower, um filme do ator e diretor americano Sean Penn sobre a invasão da Ucrânia, que será apresentado na sexta, 17.

“Nossa solidariedade e simpatia estão com as vítimas [...] os milhões que abandonaram a Ucrânia e os artistas que ficaram para defender o país e continuam filmando a guerra”, afirmou Carlo Chatrian, codiretor do festival, durante o evento.

A Berlinale também vai homenagear o diretor americano Steven Spielberg, que receberá um Urso honorário.

Uma longa lista de celebridades estará presente no primeiro grande evento do cinema mundial do ano, como Anne Hathaway, Helen Mirren, John Malkovich, o vocalista Bono, do U2, e a cantora de folk Joan Baez, personagem de um documentário.

O júri do evento é presidido pela atriz norte-americana Kristen Stewart de 32 anos, a mais jovem da história do festival.

Ao lado de Stewart também estarão presentes a atriz franco-iraniana Golshifteh Farahani e a diretora espanhola Carla Simón, que no ano passado ganhou o Urso de Ouro com Alcarràs.

Entre os filmes que concorrem ao Urso de Ouro deste ano, destacam-se o espanhol 20.000 Espécies de Abelhas, de Estibaliz Urresola e o mexicano Tótem, de Lila Avilés.

Uma jornada particular

Assim como outros festivais internacionais, a Berlinale testemunhou com indignação a prisão de cineastas iranianos nos últimos meses.

O diretor Mohammad Rasoulof, que ganhou um Urso de Ouro por Não Há Mal Algum em 2020, foi preso em julho do ano passado e aguarda sentença.

Outro diretor premiado em Berlim, Jafar Panahi (Taxi Teerã, 2015), também foi detido por um curto período na capital iraniana, mas acabou sendo solto posteriormente.

A Berlinale também dará espaço para outros países, como o caso de Manodrome, com os atores Jesse Eisenberg (A Rede Social) e Adrien Brody (O Pianista), que aborda os “desejos inconfessáveis” de um motorista musculoso.

Já Mal Viver, do português João Canijo, conta a história de uma família de mulheres que administram um hotel.

Canijo é um caso inusitado, já que concorre em outra categoria do festival com Viver Mal, que é o “inverso” cinematográfico do seu filme na competição do Urso de Ouro.

A competição de Berlim também apresenta Suzume, uma animação japonesa dirigida por Makoto Shinkai.

O Festival de Cinema de Berlim também marcará a estreia de filmes que não participam da mostra competitiva, como Golda, biografia da primeira-ministra israelense Golda Meir, interpretada pela britânica Helen Mirren, e Séneca, comédia sobre o filósofo de origem espanhola durante o Império Romano, com John Malkovich.