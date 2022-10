O ator Adam Driver vive Enzo Ferrari nas ruas da Itália

Continua após a publicidade

O cineasta Michael Mann começou a rodar seu filme Ferrari, no qual relembrará a vida do fundador da dinastia dos cavalos empinados, Enzo Ferrari, interpretado por Adam Driver, que já grava cenas no papel.

O ator americano aparece com cabelos grisalhos curtos ao lado de um dos carros de corrida da equipe das filmagens em Modena (norte da Itália).

O ator americano Adam Driver, caracterizado como Enzo Ferrari, fundador e piloto da mítica escuderia, na filmagem de 'Ferrari', dirigida por Michael Mann

A espanhola Penélope Cruz dará vida à esposa de Enzo Ferrari, Laura Garello, e em agosto passado algumas imagens do tiroteio vazaram. O restante do elenco será formado por Shailene Woodley como amante do empresário e piloto Lina Lardi; Patrick Dempsey e Jack O’Connell como os pilotos Piero Taruffi e Peter Collins, respectivamente, e Gabriel Leone como o carismático Fon de Portago.

A história, dirigida por Mann, autor de clássicos como O Último dos Moicanos (1992) ou O Informante (1999), será uma adaptação da biografia de Enzo Ferrari do escritor Brock Yates ambientada no verão de 1957.

O filme é um retrato íntimo de Enzo Ferrari em um momento em que sua equipe está em crise, ameaçada de falência, e seu casamento com Laura está se recuperando do luto de um filho e do reconhecimento de outro, situação que o pressiona a se inscrever em sua corrida mais importante, a “Mille Miglia”, os mil quilômetros pela Itália.

