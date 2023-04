‘O Auto da Compadecida 2’: Fernanda Montenegro estará no elenco do novo filme

Pouco menos de um mês após o anúncio de que o filme O Auto da Compadecida vai ganhar uma continuação, Fernanda Montenegro, de 92 anos, é confirmada no elenco. A atriz e a produção ainda estão nas tratativas com relação às datas de filmagens, mas é desejo dela e de Guel Arraes que ela volte a interpretar Nossa Senhora em O Auto da Compadecida 2, de acordo com a assessoria da atriz.

Fernanda Montenegro e Mauricio Gonçalves em cena de 'O Auto da Compadecida" Foto: Nelson Di Rago

Lançado em 2000 e baseado na obra de Ariano Suassuna (1927-2014), O Auto da Compadecida 2 também terá a dupla Selton Mello e Matheus Nachtergaele no elenco. Os atores, que interpretaram João Grilo e Chicó, fizeram o anúncio da sequência nas redes sociais.

As gravações devem começar em agosto e a estreia está prevista para 2024. A produção é da Conspiração e H2O Films e a direção, novamente de Guel Arraes - agora, com a ajuda de Flávia Lacerda. O roteiro será assinado por Arraes, Adriana Falcão e João Falcão.

O Auto da Compadecida pode ser assistido no streaming, no Globoplay.

Continua após a publicidade