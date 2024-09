Selton Mello surpreendeu os fãs nesta quinta-feira, 26, ao compartilhar o trailer oficial de O Auto da Compadecida 2 em suas redes sociais - ele também pode ser visto no perfil oficial do filme que chega aos cinemas no dia 25 de dezembro.

Selton Mello e Matheus Nachtergaele interpretam Chicó e João Grilo em 'O Auto da Compadecida 2' Foto: Divulgação/Conspiração Filmes/H20 Films

Leia a sinopse

Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à pequena Taperoá para se juntar ao seu velho companheiro Chicó. Acontece que agora ele é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz. Disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa – como se fosse possível que ele se aquietasse. Só que nada sai como planejado e ele acaba alvejado pelo mesmo cabra que o havia matado anos antes. Será que a Compadecida vai intervir para salvá-lo novamente?