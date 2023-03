Lançado no ano 2000, o filme O Auto da Compadecida tornou-se um clássico, não tem como não gostar de das aventuras de dois amigos muito espertos, que vivem aplicando golpes nos mais desavisados. Baseado na obra de Ariano Suassuna (1927-2014), após esses mais de 20 anos, foi confirmado que haverá uma sequência, primeiramente confirmada em rede social pelos atoras Selton Mello e Matheus Nachtergaele, que voltam a viver essa dupla Chicó e João Grilo, respectivamente.









Entre os detalhes divulgados para a imprensa, Guel Arraes será novamente o diretor, mas agora conta com Flávia Lacerda para dividir a função. A produção fica por conta da Conspiração e H2O Films.”Pedimos licença a Ariano Suassuna para dar continuidade à história desta grande amizade”, afirmou Arraes, no maaterial de divulgação. “João Grilo e Chicó são uns presepeiros que teimam em sobreviver e, ao fazê-lo, desafiam estruturas de poder. Nada mais atual. É uma honra danada fazer parte dessa aventura que mais parece um milagre da Compadecida!”, comemora a diretora.

O roteiro de O Auto da Compadecida 2 terá a assinatura de Guel Arraes, Adriana Falcão e João Falcão. A ideia é fazer essa continuação para mais uma vez celebrar a cultura brasileira. De acordo com informações oficiais, o filme começa a ser rodado em agosto, com previsão de estreia para 2024.





'Auto da Compadecida 2': Matheus Nachtergaele e Selton Mello entre os diretores Flávia Lacerda e Guel Arraes Foto: Laura Campanella





“Fazer o Chicó de novo é uma emoção gigante, que nunca imaginei reviver! Nosso time é de craques, faremos O Auto 2 à altura da grandeza do nosso filme do peito e celebrando a memória de Ariano Suassuna. O Brasil esperava e merecia este presente”, revela Selton, em depoimento no material encaminhado para a imprensa.

Lembre frases dos personagens de O Auto da Compadecida, de 2000:

“Não sei, só sei que foi assim”, Chicó.

“Fui logo dizendo ‘I love you’ e ela se derreteu todinha. / – ‘I love you’? / – É. Quer dizer ‘morena’ em francês”, explica Chicó a João Grilo.





O escritor Ariano Suassuna Foto: Dida Sampaio/ Estadão - 22/7/2006





“Fica rico, fica pobre, fica rico, fica pobre”, João Grilo.

“Depois que morre, todo mundo fica bonzinho!”, Diabo (Luís Melo).

“Desse jeito o inferno vai terminar igual a uma repartição pública: existe, mas não funciona”, Diabo.

Frase de Suassuna:

“Acho que João Grilo é, para mim, o que Emília era para Lobato.”

