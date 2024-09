‘O Filho de Mil Homens’: Como será a adaptação de Valter Hugo Mãe na Netflix

O Filho de Mil Homens contará também com Rebeca Jamir, Johnny Massaro, Miguel Martines, Juliana Caldas, Grace Passô, Inez Vianna, Lívia Silva e Antonio Haddad no elenco. O longa foi gravado em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, e cidades do interior da Bahia.

No mesmo dia em que a Netflix anunciou o início de filmagens, Santoro também celebrou a produção em seu Instagram. Na publicação, o ator escreveu: “O Filho de Mil Homens, da obra literária de Valter Hugo Mãe, é uma das histórias mais arrebatadoras que já li. É uma honra trabalhar nessa adaptação para o cinema, e que alegria de reencontrar o diretor Daniel Rezende. Espero que a comovente história do pescador Crisóstomo também emocione vocês”. Veja: