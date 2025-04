‘O Quarto ao Lado’, filme tocante de Almodóvar esnobado pelo Oscar, chega ao streaming

Filme mais recente de Pedro Almodóvar, 'O Quarto ao Lado' chega ao streaming dia 9 de abril Foto: Warner Bros./Divulgação

O Quarto ao Lado, mais novo filme de Pedro Almodóvar, já pode ser visto no streaming. O longa, que ficou de fora da disputa do Oscar 2025, entrou no catálogo da Netflix nesta quarta-feira, 9.

Estrelado por Tilda Swinton e Julianne Moore, O Quarto ao Lado conta a história de duas antigas amigas que se reencontram depois de muito tempo e começam a dividir velhas lembranças. Uma delas, no entanto, faz um pedido inusitado: que a amiga lhe mate antes que ela sucumba ao câncer.

O Quarto ao Lado foi o grande vencedor do Festival de Veneza 2024, levando o cobiçado prêmio Leão de Ouro. O filme também rendeu uma indicação de Melhor Atriz a Swinton no Globo de Ouro 2025. Na ocasão, a atriz foi derrotada pela brasileira Fernanda Torres (Ainda Estou Aqui). O elenco de O Quarto ao Lado inclui ainda John Turturro (Ruptura), Alessandro Nivola (Kraven, o Caçador) e Juan Diego Botto (O Esquadrão Suicida). O filme é baseado no livro O Que Você Está Enfrentando, de Sigrid Nunez.