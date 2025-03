O que aconteceu com Rubens Paiva? Essa e outras perguntas que o filme não responde - respondidas

Ainda Estou Aqui conta, já com muita sensibilidade e riqueza de detalhes, a história da família Paiva e do deputado Rubens Paiva, morto pela ditadura militar. O filme entrou para a história do cinema brasileiro e, no domingo, 2, concorre ao Oscar 2025 em três categorias, incluindo a de Melhor Filme.

Eunice e Rubens Paiva; casal é tema do filme 'Ainda Estou Aqui' Foto: Acervo da família Rubens Paiva

Fernanda Torres está na disputa pelo prêmio de Melhor Atriz pelo papel de Eunice Paiva (1929-2018). O filme começa em 1971, quando Rubens é preso, e termina com Eunice interpretada por Fernanda Montenegro.

O filme tem causado comoção em todos os lugares em que é exibido. Trata-se de uma adaptação do livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva e que faz um recorte de uma história real contada, com mais profundidade na obra, pelo filho de Rubens Paiva e de Eunice. Marcelo aparece criança e depois adulto, em uma cadeira de rodas. O espectador menos familiarizado com a história do escritor pode desconhecer o drama que ele sofreu aos 21 anos. O filme não precisava abordar isso e não aborda. Tudo gira em torno do desaparecimento do ex-deputado e da luta de Eunice por respostas e por criar sua família.

Além disso, por que Ainda Estou Aqui? E o que aconteceu com Rubens Paiva depois que ele se despediu da mulher na porta da casa da família, no Leblon? Como ele foi assassinado durante a ditadura militar?

5 perguntas e respostas sobre ‘Ainda Estou Aqui’ e seus personagens

'Ainda Estou Aqui' concorre a três categorias no Oscar. Foto: Alile Dara Onawale/Divulgação

1. Por que ‘Ainda Estou Aqui’ tem esse nome?

A referência do nome do filme vem do livro escrito por Marcelo Rubens Paiva. Em Ainda Estou Aqui (Alfaguara), Marcelo conta que a mãe, já em estágio avançado do Alzheimer, repetia: “Ainda estou aqui”.

Além do sentido mais direto narrado no livro, o título também ganha diversas conotações poéticas que se ligam ao desaparecimento de Rubens, cujo corpo nunca foi encontrado, à ditadura militar e à busca de Eunice por justiça.

2. O que aconteceu com Rubens Paiva depois que ele foi levado para depor?

O filme mostra a invasão dos agentes do Centro de Informações e Segurança da Aeronáutica (CISA) no dia 20 de janeiro de 1971. No mesmo dia, duas mulheres – uma delas que, inclusive, trazia um bilhete para Rubens – também foram detidas no Aeroporto do Galeão, no Rio. Elas voltavam do Chile e haviam se encontrado com exilados políticos.

Primeiro, o deputado foi levado para uma repartição da Aeronáutica e, depois, foi entregue ao Destacamento de Operações de Informações (DOI), do 1.º Exército.

Lá, foi torturado até a morte, o que foi confirmado por depoimentos de oficiais envolvidos no caso ao MPF e às Comissões da Verdade. Os militares também promoveram uma farsa para justificar o desaparecimento de Rubens, simulando um resgate por “subversivos”. Entenda mais sobre o caso

3. Quem era o general da época? E quem matou Rubens Paiva?

A época da prisão e da morte do Rubens é o período mais duro da ditadura militar. O País estava sob o comando do general Emílio Garrastazu Médici, o terceiro governo da ditadura.

O caso da morte do deputado ainda continua em julgamento. Os militares acusados são: José Antônio Nogueira Belham, Rubens Paim Sampaio, Raymundo Ronaldo Campos, Jurandir Ochsendorf e Souza, Jacy Ochsendorf e Souza, Luiz Mário Valle Correia Lima, Luiz Timótheo de Lima, Roberto Augusto de Mattos Duque Estrada, Dulene Aleixo Garcez dos Reis e Valter da Costa Jacarandá. O médico legista Harry Shibata também integra a lista de denunciados pelo Ministério Público Federal (MPF).

4. O que aconteceu com Eliana Paiva na prisão?

O filme retrata que Eunice e sua segunda filha mais velha, Eliana, foram presas após a prisão de Rubens. O longa mostra o que aconteceu com Eunice, mas deixa em aberto o que Eliana, que tinha 15 anos na época, passou.

A filha de Eunice e Rubens detalhou pela primeira vez o que aconteceu no Destacamento de Operações de Informações (DOI) em entrevista ao jornal O Globo em 2012. Segundo Eliana, ela foi separada da mãe e revistada por um homem.

Fernanda Torres e Luiza Kosovski em 'Ainda Estou Aqui'. Foto: Sony Pictures/Divulgação

Depois, ela foi colocada em uma espécie de “corredor polonês” e chegou a tomar choques na cabeça. Alguns guardas também a chamavam de “comunista” ou tentavam abusar dela.

Eliana chegou a ouvir os gritos das torturas que aconteciam no local, que descreveu serem “cada vez mais violentos”. Em seu primeiro interrogatório, os policiais a perguntaram sobre um trabalho que ela havia feito no primeiro colegial sobre a Primavera de Praga, questionando se Eliana era “comunista”.

A filha de Eunice só encontrou a mãe uma vez na prisão e foi para casa antes dela. Na entrevista, ela contou que os policiais entregaram para ela a bolsa de Eunice. Eliana também disse que foi na prisão que teve a sensação de que o pai havia morrido.

“A sensação de que papai tinha morrido foi ficando cada vez mais forte, porque uns guardinhas falaram que houve alguma coisa durante a noite. De manhã, parece que foi transportado. Eu ouvia pedaços do que eles conseguiam colocar. Bom, foi uma cena muito ruim”, contou.

5. Por que Marcelo Rubens Paiva usa cadeira de rodas?

O escritor Marcelo Rubens Paiva, em sua casa, em São Paulo Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Com 21 anos, Marcelo Rubens Paiva, que foi colunista do Estadão, sofreu um acidente que o deixou paraplégico. À época, o escritor estudava Engenharia Agrícola na Unicamp (Universidade Estadual de Campinas).

Em uma festa, Marcelo fraturou a quinta vértebra da coluna cervical ao tentar dar um mergulho em um lago, que era raso. Ele chegou a ficar internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e a contrair infecções e pneumonia.

Foi também no período que ele começou a escrever Feliz Ano Velho (1982), em que relata o acidente. “Não sabia se eu ia voltar a andar nem sequer como ia sair fisicamente daquilo. Só sabia que a minha vida tinha mudado radicalmente. Era difícil pensar no futuro, então pensava no meu presente”, descreveu ele em um relato ao Estadão em 2013.