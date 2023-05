O que querem os roteiristas de Hollywood, que estão em greve? Conheça as principais demandas

AP - Os 11.500 membros do Writers Guild of America (o sindicato dos roteiristas dos EUA) entraram em greve na terça-feira depois que as negociações com os estúdios de Hollywood, iniciadas em março, não resultaram em um acordo. O sindicato classificou as questões por trás da disputa trabalhista como “uma crise existencial”. Os escritores dizem que estão enfrentando uma série de novos problemas trazidos pelo streaming e outras mudanças tecnológicas recentes na indústria.

Veja aqui as demandas que marcam a primeira greve de Hollywood em 15 anos, enquanto a indústria se prepara para um longo hiato:

AUMENTO DE RENUMERAÇÃO

O sindicato busca uma remuneração maior para os roteiristas em geral. Embora haja mais empregos disponíveis para os membros do WGA do que nunca por causa da proliferação de serviços de streaming, o pagamento da maioria dos escritores está baixo. Dez anos atrás, 33% dos roteiristas de TV recebiam o salário mínimo. Agora, de acordo com o WGA, são 49%. Contabilizando a inflação, o valor do salário do escritor caiu 14% nos últimos cinco anos. O salário médio semanal do escritor-produtor caiu 23% na última década, com a inflação contabilizada. Os escritores dizem que muitos de seus membros não estão ganhando nem um salário digno. Eles também estão buscando aumentos para seus planos de pensão e de saúde.

Membros do Sindicato dos Roteiristas fazem piquete em frente à Warner Bros. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

MELHORES VALORES DE DIREITOS

Por mais de meio século, os direitos autorais têm sido uma forma fundamental para os roteiristas ganharem dinheiro. Mas o streaming aumentou esses pagamentos. Os escritores costumavam ser generosamente compensados sempre que seu trabalho ia para distribuição ou era vendido para territórios ultramarinos. Reprises significavam um grande dia de pagamento. Mas agora, séries e filmes muitas vezes simplesmente chegam a um serviço de streaming e ficam lá. Os serviços de streaming também geralmente não compartilham dados de audiência com cineastas e escritores, o que significa que os escritores não sabem o valor de seu trabalho. Para substituir esses valores, o WGA está lutando pelas taxas iniciais.

REQUISITOS DE PESSOAL

O sindicato quer que os programas de TV tenham um certo número de roteiristas por um período de tempo. Em questão está a prática crescente de “mini salas”, onde apenas um punhado de escritores está trabalhando em uma série. Essas salas de roteiristas costumam ser empregadas durante o desenvolvimento, antes de um programa receber luz verde. Isso significa que os escritores podem trabalhar em uma série e esperar até um ano para saber qual destino dela. O processo contornou algumas das proteções que os membros do WGA têm contra excesso de trabalho e falta de pessoal. O uso de mini salas acelerou durante a pandemia, com escritores frequentemente se reunindo pelo Zoom - uma prática ainda comum.

Membros do Sindicato dos Roteiristas fazem piquete diante dos estúdios da Warner Bros. Foto: Marcio Jose Sanchez / AP

CONTRATOS MAIS CURTOS DE EXCLUSIVIDADE

Muitas regras em torno da escrita para TV ainda se baseiam em um modelo cada vez mais ultrapassado. Os roteiristas podem esperar passar quase um ano trabalhando em uma temporada de 22 a 25 episódios de TV aberta. Agora, a temporada média é muito mais curta. Programas populares como Bridgerton podem ter apenas oito episódios. Isso não apenas diminui o pagamento por episódio dos roteiristas, mas também pode impedi-los de trabalhar em outros programas se estiverem vinculados a termos de exclusividade mais longos.

GARANTIAS CONTRA IA

Os escritores também estão cada vez mais preocupados com o fato de os produtores usarem inteligência artificial para escrever roteiros ou pelo menos preencher as lacunas em roteiros inacabados. A tecnologia de rápido avanço tem ramificações potencialmente amplas para Hollywood e, em alguns casos, pode ser uma ferramenta útil. Mas o WGA quer que as empresas de produção concordem com as salvaguardas em torno de seu uso.