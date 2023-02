‘O Senhor dos Anéis’ terá novos filmes nos cinemas, confirma Warner Bros.

AFP - Novos filmes da saga O Senhor dos Anéis estão no forno, anunciou a Warner Bros., o estúdio por trás do sucesso de bilheteria de Peter Jackson e vencedor do Oscar.

David Zaslav, executivo-chefe do Warner Bros. Discovery Group, disse que os recém-nomeados chefes de estúdio Mike De Luca e Pam Abdy fecharam um acordo para produzir mais filmes baseados nos livros de JRR Tolkien.

“Estou animado em anunciar que Mike e Pam assinaram um contrato para filmar vários filmes do Senhor dos Anéis”, disse ele.

“O Senhor dos Anéis é uma das franquias mais icônicas de todos os tempos e estamos muito animados. Fique ligado para mais notícias sobre isso”, acrescentou. Os filmes estão disponíveis na HBO Max.

Cate Blanchett e Elijah Wood em cena do filme O Senhor dos Anéis: A Sociedade do Anel Foto: New Line Cinema / Reuters

A ideia, segundo os executivos, é de “convidar os fãs” a se aprofundar no universo da Terra-Média, que tem uma boa porção “inexplorada” pelo público.

Zaslav não forneceu mais detalhes, mas Jackson enviou um comunicado à AFP no qual disse que, como seus colaboradores, “eles estiveram envolvidos em cada passo do caminho”.

Continua após a publicidade

“Mal podemos esperar para falar com eles e ouvir como eles imaginam o futuro da franquia”, disseram Jackson, Fran Walsh e Philippa Boyens.

Não há informações sobre quais os enredos ou a época dos livros de Tolkien que serão usados como fonte para os novos filmes.

Os longas serão desenvolvidos pela subsidiária da Warner, New Line Cinema, que dirigiu a trilogia original de Jackson.

O estúdio rival Amazon lançou a primeira temporada da adaptação televisiva de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder em setembro.

A série, uma prequel dos livros O Senhor dos Anéis, deve se expandir ao longo de cinco temporadas a um custo de mais de US$ 1 bilhão.

Continua após a publicidade

A primeira temporada deu à plataforma Amazon Prime sua maior abertura com 25 milhões de espectadores no primeiro dia, mas recebeu uma resposta morna dos críticos.

Os filmes originais de Jackson arrecadaram quase US$ 3 bilhões nos cinemas e ganharam 17 Oscars, incluindo o de melhor filme pelo terceiro, O Retorno do Rei (2004).

As produções foram estreladas por Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen e Cate Blanchett.

Outra trilogia baseada em O Hobbit, também de Tolkien, foi um sucesso de bilheteria, apesar da fraca resposta da crítica.