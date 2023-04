‘O Som ao Redor’ tem sessão gratuita no Cinesesc com presença de Kleber Mendonça Filho

Projeto do Cinesesc, a Sessão 35mm exibe nesta segunda, às 20h30, com ingressos gratuitos, o filme O Som ao Redor. Seu diretor, o pernambucano Kleber Mendonça Filho que estará no cinema para fazer a apresentação do longa, que completou 10 anos de seu lançamento.

“O Som ao Redor merece os elogios e o frisson que vem provocando. Em seu dispositivo multifacetado, resume uma série de questões cruciais do Brasil contemporâneo. Ao fazer de um quarteirão do Recife uma espécie de microcosmo da classe média e média alta em sua relação com as classes populares, coloca a sociedade brasileira diante de um espelho cruel”, escreveu o crítico do Estadão, Luiz Zanin Oricchio, na época do lançamento do filme.





O cineasta Kleber Mendonça dirige o filme O Som ao Redor Foto: Cinemascópio





Tensão social

Em O Som ao Redor, a vida numa rua de classe média na zona sul do Recife toma um rumo inesperado após a chegada de uma milícia que oferece a paz de espírito da segurança particular. A presença desses homens traz tranquilidade para alguns, e tensão para outros, numa comunidade que parece temer muita coisa. Enquanto isso, Bia, casada e mãe de duas crianças, precisa achar uma maneira de lidar com os latidos constantes do cão de seu vizinho. Uma crônica brasileira, uma reflexão sobre história, violência e barulho.

O Som ao Redor tem direção e roteiro de Kleber Mendonça Filho. No elenco, Irandhir Santos, Gustavo Jahn, Maeve Jinkings, Waldemar José Solha, Irma Brown, Lula Terra, Yuri Holanda, Clébia Souza.

Serviço

CineSesc. Rua Augusta, 2.075. 2ª, às 20h30. Gratuito - retirada de ingressos 1h antes da sessão.