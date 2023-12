Onde ver ‘Assassinos da Lua das Flores’, de Scorsese, que chega ao streaming? Conheça o filme

O mais recente filme de Marin Scorsese, Assassinos da Lua das Flores, chegou ao streaming. Ao menos para aluguel e compra, por enquanto. O longa ainda está em cartaz nos cinemas, mas já é possível assistir em casa.

O aclamado filme do diretor vencedor do Oscar por Os Infiltrados (2006), é baseado no livro best-seller homônimo de David Grann. A história se passa em Oklahoma, EUA, na década de 1920, e retrata o assassinato em série de membros da nação indígena Osage, rica em petróleo. Uma série de crimes brutais que ficou conhecida como o ‘Reino do Terror’. O roteiro é assinado por Eric Roth e Martin Scorsese.

Lily Gladstone e Leonardo DiCaprio em "Assassinos da Lua das Flores", que começa a chegar às plataformas de streaming Foto: Apple TV+/Divulgação

Produzido pela Apple Original Films e distribuído pela Paramount Pictures, o longa agora pode ser alugado ou comprado online nas principais plataformas de streaming, como Amazon Prime Video, YouTube e no Apple TV+, onde será disponibilizado livremente em breve para assinantes do serviço. O preço varia de R$ 49, 90 a R$ 69,90.

No elenco, grandes nomes como Leonardo DiCaprio (O Regresso) e Robert De Niro (Touro Indomável). Além de Lily Gladstone, Jesse Plemonse Tantoo Cardinal.