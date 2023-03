‘Os Cavaleiros do Zodíaco - Saint Seiya’: veja quando estreia e o trailer

Uma verdadeira febre entre a garotada nos anos 1990, não havia criança não assistisse ao desenho baseado o anime ou que colecionando os cards dos personagens. Pois agora chegará aos cinemas em versão live-action intitulado Os Cavaleiros do Zodíaco: Saint Seiya - O Começo.





Cartaz do filme Os Cavaleiros do Zodíaco: Saint Seiya - O Começo Foto: Sony Pictures





Então, prepare-se, pois o filme chega às salas do Brasil no dia 27 de abril. E, para ter um gostinho do que se trata, vale conferir o trailer, que tem versão dublada e legendada. A partir do dia 12 os ingressos começam a ser vendidos.





Continua após a publicidade





SINOPSE OFICIAL

Os Cavaleiros do Zodíaco: Saint Seiya - O Começo mostra a saga do personagem Seiya, que é interpretado por Mackenyu (ator estará também em One Piece), que é um jovem obstinado que passa seu tempo lutando por dinheiro enquanto procura por sua irmã sequestrada.

Quando uma de suas lutas inadvertidamente explora poderes místicos que ele nunca soube que tinha, Seiya se vê lançado em um mundo de guerreiros, treinamento mágico antigo e uma deusa reencarnada que precisa de sua proteção. Se ele quiser sobreviver, precisará abraçar seu destino e sacrificar tudo para ocupar seu lugar de direito entre os Cavaleiros do Zodíaco.

No elenco, Mackenyu (Seiya), Madison Iseman (Saori), Diego Tinoco (Ikki), Sean Bean (Mitsumasa), Famke Janssen (Guraad), Mark Dacascos (Tatsumi), Nick Stahl (Cassius).





Continua após a publicidade