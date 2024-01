Festival de Sundance divulga lista de melhores filmes; confira

Porcelain War, vencedor na categoria Documentário, narra a história de artistas que se tornaram soldados para lutar na Guerra da Ucrânia. Na justificativa, o júri técnico aponta que “é necessário resistir à agressão totalitária, mas manter a sua humanidade no meio do ataque é a busca final do bem”.

Já In the Summers venceu o Grande Prêmio na categoria Drama. “Este filme conta a história de uma família que está desfeita, mas se recusa a desistir um do outro. Um filme como este pode facilmente escapar, por isso optamos por lançar luz sobre esta bela obra de cinema e esperamos que encontre o público que tanto merece”, lia-se no depoimento do júri.