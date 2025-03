Já é tradição: antes da cerimônia do Oscar escolher os melhores filmes do ano, o Framboesa de Ouro escolhe os piores. Desta vez, a honraria máxima (ou seria mínima?) ficou com Madame Teia, longa dirigido por S.J. Clarkson que ganhou três troféus na premiação menos desejada de Hollywood.

Dakota Johnson é Cassandra Webb em 'Madame Teia' Foto: Sony Pictures/Divulgação

O derivado do universo de Homem-Aranha foi eleito pior filme e pior roteiro do ano. Sua protagonista, Dakota Johnson, foi escolhida pior atriz. Em ocasiões anteriores, a filha de Melanie Griffith e Don Johnson chegou a falar de forma muito honesta sobre o longa, dizendo que nunca havia feito nada parecido — e que provavelmente nunca fará novamente.

Além de Madame Teia, outros filmes que foram “honrados” com o Framboesa de Ouro são Coringa: Delírio a Dois e Megalópolis. Coppola, que veio ao Brasil em 2024 divulgar seu épico, agradeceu pelo prêmio nas redes sociais e disse que estar indicado era “uma honra”.

"Neste mundo naufragado de hoje, onde a arte recebe pontuações como se fosse uma luta profissional, escolhi não seguir as regras covardes estabelecidas por uma indústria aterrorizada pelo risco que, apesar do enorme grupo de jovens talentos à sua disposição, pode não criar filmes que serão relevantes e vivos daqui a 50 anos", escreveu.

Veja abaixo a lista de vencedores do Framboesa de Ouro 2025.

Pior filme

‘Borderlands’

‘Coringa: Delírio a dois’

‘Madame Teia’ (VENCEDOR)

‘Megalópolis’

‘Reagan’

Ator

Jack Black - ‘Querido Papai Noel’

Zachary Levi - ‘Harold e o lápis mágico’

Joaquin Phoenix - ‘Coringa: Delírio a dois’

Dennis Quaid - ‘Reagan’

Jerry Seinfeld - ‘A batalha do biscoito Pop-Tart’ (VENCEDOR)

Atriz

Cate Blanchett - ‘Borderlands’

Lady Gaga - ‘Coringa: Delírio a dois’

Bryce Dallas Howard - ‘Argylle’

Dakota Johnson - ‘Madame Teia’ (VENCEDORA)

Jennifer Lopez - ‘Atlas’

Ator coadjuvante

Jack Black (apenas a voz) - ‘Borderlands’

Kevin Hart - ‘Borderlands’

Shia LaBeouf (travestido) - ‘Megalópolis’

Tahar Rahim - ‘Madame Teia’

Jon Voight - ‘Megalópolis’, ‘Reagan’, ‘Shadow Land’ e ‘Strangers’ (VENCEDOR)

Atriz coadjuvante

Ariana DeBose - ‘Argylle’ e ‘Kraven, O Caçador’

Leslie Anne Down (como Margaret Thatcher) - ‘Reagan’

Emma Roberts - ‘Madame Teia’

Amy Schumer - ‘A Batalha do Biscoito Pop-Tart’ (VENCEDORA)

FKA twigs - ‘O Corvo’

Diretor

S.J. Clarkson - ‘Madame Teia’

Francis Ford Coppola - ‘Megalópolis’ (VENCEDOR)

Todd Phillips - ‘Coringa: Delírio a dois’

Eli Roth - ‘Borderlands’

Jerry Seinfeld - ‘A Batalha do Biscoito Pop-Tart’

Combo em tela

Quaisquer dois personagens detestáveis (Mas especialmente Jack Black) - 'Borderlands'

Quaisquer dois ‘atores cômicos’ sem graça - ‘A Batalha do Biscoito Pop-Tart’

O elenco inteiro de ‘Megalópolis’

Joaquin Phoenix & Lady Gaga - ‘Coringa: Delírio a dois’ (VENCEDORES)

Dennis Quaid & Penelope Ann Miller (como ‘Ronnie e Nancy’) - ‘Reagan’ Prequela, refilmagem, cópia ou sequência ‘O Corvo’

‘Coringa: Delírio a dois’ (VENCEDOR)

‘Kraven, O Caçador’

Mufasa: O Rei Leão’

‘Rebel Moon - Parte 2: A Marcadora de Cicatrizes’ Roteiro