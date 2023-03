Oscar já teve erro em anúncio de melhor filme; relembre e entenda

Um dos momentos mais marcantes do Oscar aconteceu em 2017, quando uma reviravolta digna de Hollywood tomou conta do palco: o anúncio de melhor filme foi um erro. Em vez do anunciado La La Land, o verdadeiro vencedor foi Moonlight.

A apresentação do grande momento da noite ficou a cargo dos atores Warren Beatty e Faye Dunaway. Ao abrir o envelope, Warren fez expressão de surpresa e conferiu se havia mais algum papel dentro do envelope. “O prêmio da Academia...”, disse, sem firmeza. “de melhor filme...”, continuou. Diante de risos da plateia, e sem saber o que fazer, passou o envelope para Faye, que foi direta: La La Land.

Os produtores Fred Berger, Jordan Horowitz e Marc Platt subiram ao palco acompanhados pelo elenco, sob aplausos, como é de costume. Após receberem as estatuetas do Oscar, Jordan foi o primeiro a fazer seus agradecimentos, seguido por Marc. Era possível perceber feições mudando ao fundo, e o clima de euforia dando lugar a ares de apreensão. A presença de um funcionário da organização carregando um envelope ao fundo indicava que havia algo de estranho. Fred ainda foi ao microfone e fez um agradecimento morno e curto. “Nós perdemos, por sinal”, concluiu.

Berger retornou ao microfone e afirmou que Moonlight havia sido o vencedor de melhor filme do Oscar 2017. Diante de reações confusas da plateia, salientou: “Isso não é uma piada. Receio que eles leram a coisa errada”.

Jordan Horowitz, um dos produtores de 'La La Land', corrige erro em nome do vencedor de Oscar de melhor filme em 2017 Foto: Lucy Nicholson/Reuters

A explicação sobre o erro veio a seguir. A empresa que organizava e distribuía os envelopes àquela noite, PwC, acabou entregando o anúncio da categoria de melhor atriz em vez do de melhor filme.

Ainda no palco, Warren tomou o microfone e deu sua explicação sobre a gafe: “Eu quero contar a vocês o que aconteceu. Eu abri o envelope e dizia: Emma Stone - La La Land. Foi por isso que eu dei uma olhada duradoura. Eu não estava tentando ser engraçado.”

Posteriormente, a própria empresa admitiu o erro, em nota oficial: “Nós sinceramente pedimos desculpas a Moonlight, La La Land, Warren Beatty, Faye Dunaway e aos espectadores do Oscar pelo erro ocorrido durante o anúncio de melhor filme.”

“Os apresentadores receberam, por engano, o envelope de um categoria errada, e quando o erro foi identificado, ele foi imediatamente corrigido. Estamos investigando as causas desse engano e lamentamos profundamente que isso tenha ocorrido”, conclui o comunicado.