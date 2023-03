Oscar 2023: Brendan Fraser é aplaudido de pé por jornalistas após prêmio de melhor ator

LOS ANGELES - O ator Brendan Fraser foi aplaudido de pé por jornalistas na sala de imprensa do Oscar 2023, na qual todos os vencedores passam para uma entrevista coletiva após receber o prêmio, e na qual o Estadão estava presente.

Brendan Fraser no Oscar 2023 Foto: Caroline Brehman/EFE/EPA

Respondendo aos repórteres, o ator admitiu que, apesar do favoritismo, demorou para que ‘caísse sua ficha’: “Quando ouvi meu nome ser anunciado como vencedor, eu duvidei no início. Aí, pensei que teria de ir até o palco e dizer algo”. No palco, Brendan fez seu discurso de agradecimento com os olhos marejados e visivelmente emocionado.

Sobre o convite para viver o protagonista de A Baleia, comentou: “Quando li o roteiro, fiquei tocado e assustado pela sua força. Darren [Aronofsky, diretor] disse que teria de criar o corpo de Charlie no meu. Assim, meu trabalho foi o de criar o mundo interno, a intimidade de Charlie”.

“Esse Oscar realmente pesa um pouco, acreditem, mas espero que me ajude a conseguir um novo trabalho”, afirmou, com otimismo. Ao deixar a sala, novamente emocionado, voltou a ser aplaudido de pé pelos jornalistas.