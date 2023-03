Oscar 2023: indianos desbancam Rihanna e Lady Gaga e levam melhor canção original

Quando M.M. Keeravaani e Chandrabose foram chamados para subir ao palco e receber o prêmio de melhor canção original no Oscar 2023, confirmaram o que já se esperava: Naatu Naatu é um sucesso mundial.

M.M. Keeravaani e Chandrabose no Oscar 2023 Foto: Carlos Barría/Reuters

“É um filme cheio de pulsão, mostrando uma história de revolta com estética de Bollywood. E quem conhece sabe que a música tem uma função primordial nos filmes indianos”, analisa o colunista do Estadão, Luiz Zanin, sobre a importância de Naatu Naatu no longa passado na Índia do início do século 20.

Além da dançante canção asiática, outros destaques musicais da noite foram Rihanna, que fez uma apresentação potente com Lift Me Up, de Pantera Negra, e Lady Gaga, que apareceu de última hora para uma emocionada interpretação de Hold My Hand, de Top Gun: Maverick.

Os indicados a melhor canção original do Oscar 2023

Applause - Tell It Like a Woman (Diane Warren)

Continua após a publicidade

Hold My Hand - Top Gun: Maverick (Lady Gaga e BloodPop)

Lift Me Up - Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Tems, Rihanna, Ryan Coogler, Ludwig Goransson e Ryan Coogler)

Naatu Naatu - RRR (M.M. Keeravaani e Chandrabose)

This Is a Life - Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo (Ryan Lott, David Byrne e Mitski)