Oscar 2023: Jimmy Kimmel faz brincadeira com o tapa de Will Smith do ano passado

Los Angeles - A 95ª festa do Oscar começou com um prêmio considerado como certo: o de melhor animação para Pinóquio de Guillermo De Toro. “Animação é uma tipo especial de cinema”, disse ele. Antes dele, o comediante Jimmy Kimmel, que comanda o Oscar pela terceira vez, fez comentários irônicos sobre o grande fato do ano passado: o inesperado tapa de Will Smith em Chris Rock. “Posso assegurar que todos aqui estão seguros”, disse ele, acrescentando: “Não apenas pela segurança do teatro mas porque estamos aqui com diversos super-heróis, como Homem Aranha (surgiu na tela Andrew Garfield) e The Fabelman (surgiu Steven Spielberg).”

Jimmy Kimmel no Oscar 2023 Foto: Todd Heisler/The New York Times

A cerimônia começou com um clipe mostrando os bastidores das diversas filmagens, para enaltecer o trabalho dos artistas que estariam competindo em seguida em diversas categorias. Em seguida, o apresentador Jimmy Kimmel chegou ao palco flutuando em um paraquedas. Referência a um das grandes bilheterias do ano, Top Gun: Maverick. Foi a deixa para ele ressaltar que os filmes concorrentes foram feitos para serem vistos no cinema. E também homenageou os nomes que enobrecem a arte cinematográfica, como o diretor Steven Spielberg.

“É um ano tão estranho que Spielberg fez um filme sobre Spielberg”, brincou Kimmel, lembrando que o cineasta é o único a ser indicado em cada década durante 60 anos. A defesa do cinema tradicional inspirou outras piadas do comediante, como sobre as ausências de Tom Cruise e James Cameron. “Justamente os caras que mais defendem ver filmes no cinema não estão na festa do cinema”, disse ele.