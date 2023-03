Oscar 2023: Lady Gaga muda de ideia e deve cantar na cerimônia

Lady Gaga deve se apresentar na cerimônia do Oscar que ocorre neste domingo, 12. Sua música Hold My Hand, parte da trilha sonora do filme Top Gun: Maverick, é uma das indicadas na categoria de melhor canção original. A informação é da revista Variety.

De acordo com a publicação, a cantora decidiu se apresentar de última hora, já que pensava em não comparecer por conta de um conflito de agenda com suas gravações de um novo filme do personagem Coringa. Inclusive, durante coletiva na última quarta-feira, 8, Glenn Weiss, produtor executivo do evento, afirmou que Lady Gaga não cantaria no Oscar 2023.

A cantora já venceu um Oscar por Shallow, música do filme Nasce Uma Estrela, que apresentou no palco da premiação em 2019 ao lado de Bradley Cooper.