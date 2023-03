Oscar 2023: Malala ‘corta’ piada de Jimmy Kimmel: ‘só falo sobre paz’

Malala Yousafzai, ativista paquistanesa e a pessoa mais jovem a vencer um Prêmio Nobel da Paz, esteve na plateia da cerimônia do Oscar 2023 neste domingo, 12. Em determinado momento, a jovem foi alvo de uma piada do apresentador Jimmy Kimmel.

Jimmy Kimmel fala com Malala durante o Oscar 2023 Foto: Carlos Barria/Reuters

Ao mostrá-la para as câmeras, o humorista simulou como se estivesse lendo uma questão a respeito de um tema sério, supostamente enviada por uma espectadora: “essa pergunta é de Johanne, de Brooklyn, Nova York. Ela pergunta: ‘Seu trabalho nos direitos humanos e educação para mulheres e crianças é uma inspiração. Como a mais jovem vencedora de um Prêmio Nobel da história, eu gostaria de saber...”.

Na sequência, vinha uma súbita mudança de tom: “você acha que Harry Styles cuspiu em Chris Pine? (clique aqui para entender a referência)”.

Demonstrando certo constrangimento com a situação, Malala se esquivou: “eu só falo sobre paz”. “É por isso que você é Malala, e ninguém mais é”, continuou o apresentador, que ainda fez um trocadilho envolvendo o nome da ativista com o filme La La Land.

Após a premiação, Malala usou o Twitter para comentar o episódio. “Treat people with kindness”, escreveu, algo como “trate as pessoas com gentileza”, em português, mas também o nome de uma canção de Styles.

Treat people with kindness✌️ https://t.co/ZvUVHcrTBJ — Malala Yousafzai (@Malala) March 13, 2023

