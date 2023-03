Oscar 2023: no ‘tapete champanhe’, estrelas tentaram esquecer o tapa de Will Smith

LOS ANGELES - Um ano depois de Will Smith subir no palco do Dolby Theatre e dar um tapa na cara de Chris Rock, o Oscar está se reunindo novamente no domingo, 12, para uma cerimônia que tentará superar um dos momentos mais infames de sua história. As estrelas estão descendo pelo tapete vermelho – ou, este ano, pelo tapete cor de champanhe – no Dolby em Los Angeles.

Daniel Kwan, diretor de 'Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo', chega ao Oscar 2023. Foto: Mario Anzuoni/Reuters

Depois de vários dias de chuva em Los Angeles e arredores, o sol voltou a aparecer para uma cerimônia que o Oscar espera que seja menos tempestuosa do que no ano passado. James Hong, coestrela do favorito de melhor filme Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, chegou com olhos arregalados em sua gravata, uma referência a um dos adereços absurdos do filme. “Isso mostra que se você esperar o suficiente, você vai conseguir”, disse Hong, de 94 anos, à ABC no tapete. Alguns chegaram já sabendo que suas chances de ganhar eram pequenas.

“Vamos perder esta noite para um mentiroso chamado Pinóquio”, brincou Antonio Banderas no tapete do Oscar. Banderas dubla o personagem principal em Gato de Botas, que é indicado para melhor filme de animação - uma categoria amplamente esperada para ir para Pinóquio de Guillermo del Toro.

Jimmy Kimmel, o primeiro apresentador solo do programa em cinco anos, está apresentando pela terceira vez. O comediante prometeu fazer algumas piadas sobre O Tapa – seria “ridículo” não fazê-lo, disse ele. Bill Kramer, executivo-chefe da academia de cinema, disse que era importante, dado o que aconteceu no ano passado, ter “um anfitrião que pode realmente girar e administrar esses momentos”.

“Ninguém foi atingido quando eu apresentei o show”, Kimmel se gabou na quinta-feira no Good Morning America. Ele será anfitrião de uma cerimônia que pode render grandes vitórias para o favorito de melhor filme, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O sucesso indie de comédia de ação de Daniel Kwan e Daniel Scheinert lidera com 11 indicações, incluindo para Michelle Yeoh e Ke Huy Quan. Os produtores estão reformulando alguns aspectos do Oscar. O tapete é cor de champanhe, não vermelho. A transmissão foi planejada para ser mais interativa do que nunca.