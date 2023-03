Oscar 2023: os favoritos e tudo o que você precisa saber antes da premiação

O mundo do cinema conhece os vencedores do Oscar no domingo, 12 de março. A cerimônia começa às 21h e será transmitida pela TNT e HBO Max. Se você não viu quase nada, ou mesmo nenhum filme, o Estadão te ajuda a não ficar perdido durante o evento. Neste podcast especial, comentamos (sem muito spoiler) os 10 indicados a melhor filme e também as principais categorias do prêmio. Ouça:

O maior destaque é Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, que recebeu 11 indicações. Você sabia, por exemplo, que o filme poderia ter sido estrelado por Jackie Chan? E que a protagonista ‘comprou uma briga’ contra Cate Blanchett na categoria de melhor atriz? Falamos sobre essas e outras histórias de mais uma edição do Oscar no podcast.

Assista também à nossa série de vídeos sobre os principais filmes indicados à premiação:

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Continua após a publicidade

Os Fabelmans

TÁR

Triângulo da Tristeza

Avatar: O Caminho da Água

Continua após a publicidade

Top Gun: Maverick

Elvis

Os Banshees de Inisherin

Continua após a publicidade