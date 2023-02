Oscar 2023: onde assistir aos filmes indicados e quais valem a pena ver

A corrida do Oscar entrou em sua reta decisiva com a definição dos finalistas, que vão disputar as estatuetas na cerimônia do dia 12 de março, em Los Angeles.

Jamie Lee Curtis em cena de 'Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo', que disputa a estatueta de Melhor Atriz Coadjuvante. Foto: Allyson Riggs/A24

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, da dupla conhecida por “The Daniels”, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, tornou-se o grande favorito ao somar 11 nomeações. O filme, que está sendo uma das surpresas da temporada de premiações e divide opiniões, é seguido por Os Banshees de Inisherin, de Martin McDonagh, e o alemão Nada de Novo no Front, de Edward Berger, que registram nove indicações cada. Elvis, de Baz Luhrmann, desponta como ótima opção também com oito indicações e atrás estão Os Fabelmans, de Steven Spielberg, com sete, e o super sucesso de bilheteria Top Gun: Maverick, que concorre a seis estatuetas.

Acompanhe aqui entrevistas e críticas dos principais indicados, que vão oferecer um caminho seguro para suas escolhas. Boa parte dos longas está disponível nos serviços de streaming e alguns ou estão em cartaz nos cinemas ou prestes a estrear. Confira aqui o roteiro e fique preparado para a cerimônia de premiação.

Nada de Novo no Front - Netflix

Adaptação do romance de 1928 de Erich Maria Remarque ganhou nova verão dirigida por Edward Berger. Épico sobre a Primeira Guerra Mundial mostra a vida do adolescente Paul, que é convocado para atuar na linha de frente do embate. O jovem começa seu serviço militar de forma idealista e entusiasmada, mas logo é confrontado pela dura realidade do combate. O crítico do Caderno 2, Luiz Carlos Merten, compara a versão de 1930 com a atual.

Indicações - Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, efeitos visuais, trilha sonora, som, cabelo & maquiagem, fotografia, design de produção, roteiro adaptado.

Avatar: O Caminho da Água - em cartaz nos cinemas

Continuação do sucesso de 2009, filmes acompanha Jake Sully e Ney’tiri, que têm família formada e fazem de tudo para permanecer juntos e seguros. No entanto, devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora quando uma antiga ameaça ressurge, e Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos.

Indicações - Melhor Filme, Som, Melhores Efeitos Visuais e Melhor Design de Produção.

Os Banshees de Inisherin - estreia em 2/2 no cinema

Em uma ilha remota na costa oeste da Irlanda, os amigos de longa data Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson) vivem um impasse quando Colm encerra a amizade inesperadamente. Um atordoado Pádraic, auxiliado por sua irmã Siobhán (Kerry Condon) e o problemático jovem ilhéu Dominic (Barry Keoghan), se esforça para consertar o relacionamento. O filme lidera, ao lado de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo a lista de indicações do SAG Awards.

Indicações - Melhor Filme, Melhor Direção (Martin McDonagh), Ator (Colin Farrell), Ator Coadjuvante (Brendan Gleeson e Berry Keoghan), Atriz Coadjuvante (Kerry Condon), Roteiro Original, Trilha Sonora, Edição.

Elvis - na HBO Max

Um olhar mais profundo sobre as complexas relações de Elvis Presley (Austin Butler, indicado a melhor ator) com a sua família, o seu agente, o coronel Tom Parker (Tom Hanks), seus fãs e ele próprio. Filme faz um mergulho na complexa dinâmica entre o cantor Elvis e Parker que se estende por mais de 20 anos, do início de sua trajetória até seu estrelato sem precedentes. ‘Se Elvis é Superman, Tom Parker é Lex Luthor’, afirmou Baz Luhrmann, diretor do filme.

Indicações - Melhor Filme, Melhor Ator (Butler), Fotografia, Figurino, Edição, Maquiagem & Penteado, Direção de Arte e Som.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo - para aluguel na Amazon Prime e Apple TV+

Evelyn Wang (Michelle Yeoh, favorita na categoria de Melhor atriz) é uma mulher que se envolve por acaso em uma aventura multidimensional que coloca o destino de todos os universos em suas mãos - e também a faz questionar quem ela é para si mesma e sua família. Para o crítico do Caderno 2, Luiz Zanin Oricchio, o filme expressa crise de criatividade do cinema atual.

Mas o filme instigou audiências especialmente por abordar o multiverso, popularizado pelos mais recentes títulos da Marvel, como observa o colunista Simião Castro.

Indicações: Melhor Filme, Melhor Diretor (Dan Kwan e Daniel Scheinert), Melhor Atriz (Michelle Yeoh), Melhor Ator Coadjuvante (Ke Huy Quan), Melhor Atriz Coadjuvante (Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu), Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora, Melhor Edição e Melhor Figurino.

Os Fabelmans - Em cartaz nos cinemas

O mais recente filme de Steven Spielberg, que também lhe garantiu indicação ao prêmio de melhor diretor, “é uma carta de amor à família - a seus pais - e também uma declaração de amor ao cinema”, segundo ele mesmo. Em cartaz nos cinemas, Os Fabelmans é ligeiramente baseado na sua história, com passagens que realmente aconteceram na vida do diretor: o caso extra-conjugal de sua mãe e o encontro com John Ford, por exemplo.

O filme já entra na corrida com alguns prêmios na bolsa: melhor diretor e melhor filme de drama no Globo de Ouro; e melhor jovem ator (Gabriel LaBelle) no Critics Choice Awards. O longa também está na disputa pelo prêmio de melhor roteiro original no Bafta e melhor elenco de filme e melhor ator coadjuvante em filme (Paul Dano) no SAG Awards.

Indicações: Melhor Filme, Melhor Diretor (Steven Spielberg), Melhor Atriz (Michelle Williams), Melhor Ator Coadjuvante (Judd Hirsch), Melhor Roteiro Original, Melhor Trilha Sonora e Melhor Design de Produção.

Tár - Estreia nos cinemas nesta quinta-feira

O longa sobre uma maestrina acusada de assédio estreia nas salas de cinema nesta quinta-feira, 26. Além de disputar a estatueta de melhor filme, Cate Blanchett, que interpreta a personagem central da trama, concorre ao prêmio de melhor atriz. Blanchett, que ganhou a Coppa Volpi de atuação feminina e é considerada a favorita à estatueta, aprendeu a falar alemão, reger uma orquestra e tocar piano para o papel.

Eleito o melhor de 2022 pelas associações de críticos de Nova York e Los Angeles e pela National Society of Film Critics, o longa pode garantir ao diretor Todd Field seu primeiro Oscar depois de outras três indicações. Tár também está na disputa pelos prêmios de Melhor Direção e Melhor Roteiro Original, no Bafta.

Indicações: Melhor Filme, Melhor Diretor (Todd Field), Melhor Atriz (Cate Blanchett), Melhor Roteiro Original, Melhor Fotografia e Melhor Edição.

Top Gun: Maverick - Paramount+

A sequência de Top Gun, que chegou aos cinemas 36 anos depois do primeiro filme, e se transformou em um imenso sucesso de bilheteria, tendo alcançado mais de um bilhão de dólares em receita e se tornando o filme de maior bilheteria de Cruise de todos os tempos.

Um dos pontos altos de Maverick, dirigido por Joseph Kosinski, é o reencontro entre os personagens de Cruise e Val Kilmer. “Poder trazê-lo de volta em um de seus papéis mais icônicos e a cena com ele e Tom foi uma daquelas experiências que nunca esquecerei. Apenas dois caras no topo interpretando uma cena que eu acho muito genuína”, disse o diretor em entrevista.

Indicações: Melhores Efeitos visuais, Melhor Canção Original (Hold My Hand), Melhor Edição e Som

Triângulo da Tristeza - Estreia 16 de fevereiro

“Há de tudo um pouco nesse filme ambicioso e feroz em relação ao hipercapitalismo do mundo atual”, escreveu Luiz Zanin em sua crítica ao filme que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cannes no ano passado. O longa do sueco Ruben Östlund foi o filme de abertura da Mostra Internacional de Cinema.

O longa, que estreia em 16 de fevereiro nos cinemas do Brasil, venceu o European Film Awards de melhor filme no ano passado, garantindo também o prêmio de Melhor Roteiro e melhor ator a Zlatko Buric, que interpreta Dimitry.

Indicações: Melhor Filme, Melhor Roteiro Original e Melhor Diretor (Ruben Ostlund).





Entre Mulheres - Estreia 2/3

O filme, dirigido por Sarah Polley e estrelado por Frances McDormand, é inspirado no romance de mesmo nome escrito pela canadense Miriam Toews e publicado em 2018. O longa acompanha um grupo de mulheres em uma colônia religiosa isolada, que luta para conciliar sua fé com uma série de agressões sexuais cometidas pelos homens da colônia.

Entre Mulheres também tem no elenco as atrizes Rooney Mara, Claire Foy (que viveu rainha Elizabeth 2ª na série The Crown), Jessie Buckley, Ben Whishaw, Frances McDormand e Judith Ivey.

Indicações: Melhor Filme e Melhor Roreiro Adaptado

Tudo sobre a 95ª cerimônia do Oscar

Quando: será no domingo, 12 de março

Onde: a cerimônia vai acontecer no Dolby Theatre, em Los Angeles

Quem: o comediante e apresentador Jimmy Kimmel será o anfitrião

Onde assistir: o canal TNT deverá transmitir a cerimônia, assim como a Globo pelo serviço Globoplay, a partir das 21h (Brasília)