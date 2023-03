Oscar 2023: onde assistir aos filmes vencedores no streaming

A cerimônia do Oscar em 2023 aconteceu na noite do último domingo, 12, em Los Angeles, e premiou alguns dos melhores filmes da temporada, como Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo, Nada de Novo no Front e A Baleia. Confira abaixo onde você pode assistir aos principais destaques no streaming.

Vale lembrar que alguns longas, como A Baleia, Avatar: Caminho da Água e Entre Mulheres, ainda não estão disponíveis em nenhum serviço de streaming no Brasil atualmente.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (Amazon Prime Vídeo)

Oscar de melhor filme, melhor diretor, melhor atriz, melhor atriz coadjuvante, melhor ator coadjuvante, melhor roteiro original e melhor edição.

Evelyn Wang (Michelle Yeoh) é uma mulher que se envolve por acaso em uma aventura multidimensional que coloca o destino de todos os universos em suas mãos - e também a faz questionar quem ela é para si mesma e sua família. Para o crítico do Caderno 2, Luiz Zanin Oricchio, o filme expressa crise de criatividade do cinema atual.

Mas o filme instigou audiências especialmente por abordar o multiverso, popularizado pelos mais recentes títulos da Marvel, como observa o colunista Simião Castro.

Nada de Novo no Front (Netflix)

Oscar de melhor filme internacional, melhor fotografia, melhor trilha sonora e melhor direção de arte.

De acordo com o crítico de cinema Luiz Zanin, do Estadão, a escolha da Academia pelo longa como melhor filme internacional faz sentido. “Embora sendo a terceira adaptação da obra de Erich Maria Remarque, é a primeira falada em alemão e do ponto de vista alemão. Filme forte, descreve o horror da guerra sem qualquer disfarce ou atenuante. Talvez tenha se inspirado num grande clássico, o soviético Vá e Veja, de Elem Klimov”, analisa.

Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (Disney+)

Oscar de melhor figurino.

Responsável por um dos pontos altos do Oscar 2023, a apresentação de Rihanna no palco da cerimônia, foi o figurino que rendeu o prêmio ao longa, que potencializa temas como a força feminina e o luto.

Top Gun: Maverick (Paramount+ e Telecine)

Oscar de melhor som.

A sequência de Top Gun, que chegou aos cinemas 36 anos depois do primeiro filme, e se transformou em um imenso sucesso de bilheteria, tendo alcançado mais de um bilhão de dólares em receita e se tornando o filme de maior bilheteria de Cruise de todos os tempos.

Um dos pontos altos de Maverick, dirigido por Joseph Kosinski, é o reencontro entre os personagens de Cruise e Val Kilmer. “Poder trazê-lo de volta em um de seus papéis mais icônicos e a cena com ele e Tom foi uma daquelas experiências que nunca esquecerei. Apenas dois caras no topo interpretando uma cena que eu acho muito genuína”, disse o diretor em entrevista.

Pinóquio, de Guillermo del Toro (Netflix)

Vencedor da categoria de melhor animação, a sombria versão da clássica história do menino de madeira cujo nariz cresce quando mente já era o principal favorito ao prêmio em 2023.