Oscar 2023: Pedro Pascal, Halle Bailey e Harrison Ford integram time de apresentadores

EFE - Pedro Pascal, John Travolta, Elizabeth Olsen e Harrison Ford se juntaram à seleção de apresentadores que participarão da 95.ª edição do Oscar, que será realizada no domingo, 12.

A terceira leva de celebridades que participarão da cerimônia anunciada pela Academia de Hollywood também inclui Halle Berry, Paul Dano, Cara Delevingne, Kate Hudson, Mindy Kaling, Eva Longoria, Julia Louis-Dreyfus e Andie MacDowell.

A diversidade de idades e trajetórias dos artistas selecionados mostra a tentativa da Academia em atrair um público mais amplo, que englobe também as gerações mais jovens, depois de vários anos com registros de queda de audiência na cerimônia.





A atroz Halle Bailey será uma das apresentadoras do Oscar 2023 Foto: Michael Tran / AFP





O chileno Pedro Pascal é um dos atores mais populares do momento por seus papéis em séries como The Mandalorian e The Last of Us, esta última um sucesso de audiência desde sua estreia em janeiro.

Continua após a publicidade

A presença da atriz Halle Bailey, de 22 anos, famosa desde que foi anunciado que será a protagonista da versão live-action de A Pequena Sereia, também foi divulgada anteriormente.

Outra das caras jovens que vai brilhar nesta cerimônia é a de Florence Pugh, a atriz de 27 anos que se tornou sensação em 2022 ao protagonizar o polêmico filme Não se Preocupe, Querida, no qual contracenou com a super estrela pop Harry Styles.

A modelo Cara Delevingne, estrela de Carnival Row; a cantora e dançarina Ariana DeBose, vencedora do Oscar em 2022, e a atriz Elizabeth Olsen, a Feiticeira Escarlate do Universo Marvel, também darão um toque mais moderno à cerimônia.





Harrison Ford estará na cerimônia do Oscar 2023 como um dos apresentadores Foto: Mario Anzuoni/ Reuters





Mas nem só os mais novos terão vez, com a presença garantida de veteranos como Samuel L. Jackson, Glenn Close, Nicole Kidman, Sigourney Weaver, Salma Hayek e Antonio Banderas, aos quais se juntou agora Harrison Ford.

Continua após a publicidade

Personalidades de Hollywood famosas por seus sucessos de bilheteria ou séries de televisão como Dwayne Johnson, Melissa McCarthy e Julia Louis-Dreyfus também estão na lista de apresentadores dos prêmios de cinema mais prestigiados da indústria.

* Acompanhe a cobertura ao vivo, minuto a minuto, feita pela equipe do Estadão.