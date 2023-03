Oscar 2023: Por que ‘Argentina, 1985′ perdeu a disputa com ‘Nada de Novo no Front’

Nada de Novo no Front superou Argentina, 1985, na disputa pelo Oscar de melhor filme internacional em 2023. Apesar do favoritismo alemão, o longa sul-americano protagonizado por Ricardo Darín vinha crescendo nas apostas.

O país já havia levado a estatueta de melhor filme internacional com A História Oficial (1986) e O Segredo dos Seus Olhos (2010), o que motivou parte do elenco a uma campanha “pelo terceiro [Oscar]”, apoiada até por Lionel Messi, entre outras celebridades.

De acordo com o crítico de cinema Luiz Zanin, do Estadão, a escolha da Academia faz sentido. “Embora sendo a terceira adaptação da obra de Erich Maria Remarque, é a primeira falada em alemão e do ponto de vista alemão. Filme forte, descreve o horror da guerra sem qualquer disfarce ou atenuante. Talvez tenha se inspirado num grande clássico, o soviético Vá e Veja, de Elem Klimov”, analisa.

Até o momento, Nada de Novo no Front ganhou nas categorias de trilha sonora, direção de arte, fotografia e filme internacional, se tornando um dos destaques da noite, mostrando ser um filme consistente na visão dos votantes da Academia.

A Trégua (1974), Camila (1984), Tango, (1998), O Filho da Noiva (2001) e Relatos Selvagens (2014) foram outros longas da Argentina a disputar o Oscar em anos anteriores.