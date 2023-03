Oscar 2023: Premiação retorna com favoritos exóticos e Serviço Secreto após ‘o tapa’

AFP - A cerimônia de entrega do Oscar será celebrada neste domingo (12) e duas perguntas pairam esta edição: alguém tomará um tapa? E uma excêntrica ficção científica com dedos de salsicha e brinquedos sexuais poderia receber a estatueta de Melhor Filme?

É provável que a resposta para a primeira dúvida seja não. A Academia terá no domingo uma “equipe de crise” em prontidão, após o incidente com Will Smith no ano passado.

Enquanto isso, a resposta para a segunda pergunta parece ser sim.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo desenvolve a vida de uma imigrante chinesa, dona de uma lavanderia, que luta contra um vilão interdimensional que acaba sendo sua própria filha. Esta história está longe dos habituais ganhadores do Oscar.

O elenco do filme é majoritariamente asiático e muito carismático, e conta com a estrela Jamie Lee Curtis. Eles dominaram juntos todas as premiações de Hollywood.





O Oscar 2022 foi marcado pela bofetada de Will Smith em Chris Rock Foto: Robyn Beck / AFP

O colunista de premiações do Hollywood Reporter, Scott Feinberg, disse à AFP que “por trás do filme há um grupo muito legal de pessoas, pelo qual é impossível não ficar feliz”.

O filme fez bons números de bilheteria, US$ 100 milhões, graças à divulgação orgânica e boca a boca.

Após receber os maiores elogios de diretores, produtores e sindicatos de atores de Hollywood, espera-se que a obra domine a noite do Oscar.

Mas, ao contrário do que acontece em outras categorias do Oscar, o filme pode ficar em desvantagem na categoria de Melhor Filme, devido ao sistema de votação de “preferência”, no qual os membros da Academia classificam os indicados do melhor ao pior.

Este método não agrada os filmes que geram reações mistas. E, segundo Feinberg, “muitos” membros votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas “simplesmente não entendem” o frenético fascínio pelo filme.

Empates difíceis

Se a categoria de Melhor Filme já tem um favorito, a competição nas categorias de atuação está fortemente acirrada.





A atriz Cate Blanchett concorre ao Oscar 2023 Foto: Jordan Strauss/Invision/AP





“Não me lembro de algum ano, pelo menos desde que venho fazendo isso, que três das quatro categorias de atuação estivessem empatadas”, conta Feinberg.

Cate Blanchett é a favorita para Melhor Atriz, com Tár, mas “Tudo em todo lugar ao mesmo tempo” pode levar Michelle Yeoh à uma conquista histórica ao consagrá-la a primeira asiática a vencer esta categoria.

Já a estatueta de Melhor Ator fica entre Austin Butler (Elvis), Brendan Frases (A Baleia) e Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin).

O prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante é disputado por Angela Bassett, a primeira super-heroína da Marvel a ser indicada com Pantera Negra: Wakanda para sempre, Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin) e Jamie Lee Curtis.

A concorrência para a categoria de Melhor Ator Coadjuvante parece não existir. Ke Huy Quan, ator mirim de Indiana Jones e o Templo da Perdição, ganhou até agora todos os prêmios da temporada de premiação - um prefácio de seu retorno fantástico.

“O tapa”

“O tapa” paira como um fantasma sobre a cerimônia - o chocante momento em que Will Smith subiu ao palco do Oscar para acertar Chris Rock no rosto, após uma piada sobre o cabelo de sua esposa.





Angela Bassett está na disputa pelo Oscar 2023 Foto: Richard Shotwell/Invision/AP





Em uma coletiva de imprensa nesta semana, a produtora executiva da premiação, Molly McNearney, disse: “Nós iremos reconhecer o acontecido, e depois seguiremos em frente”.

Para Feinberg, “a Academia já deixou muito claro que eles não acham engraçado e preferem que não seja discutido. Mas eu acho que não podem fingir que não aconteceu”.

Os organizadores foram criticados por permitir que Smith continuasse no evento após a agressão, e inclusive deixar ele voltar ao palco para receber o troféu de Melhor Ator.

Ele foi proibido, então, de comparecer à gala por uma década. Isto significa que não entregará o prêmio de Melhor Atriz este ano, uma tradição dos prêmios.





Jimmy Kimmel vai apresentar a cerimônia do Oscar 2023 Foto: Chris Pizzello/ AP





“Trabalhamos na Convenção do Partido Democrata e nas cerimônias de posse de vários presidentes. Nós cuidamos do entretenimento, o Serviço Secreto cuida do resto”, disse à AFP o produtor da gala, Glenn Weiss.

O objetivo de sua equipe e do apresentador, Jimmy Kimmel, é unicamente “manter a cerimônia divertida”.

Blockbusters

A última questão é: as pessoas irão continuar assistindo?

Parcialmente por conta da agressão, os índices de audiências aumentaram no ano passado, mas continuaram abaixo do que costumava ser em 1990 - à medida que o interesse público pelas premiações diminui e os pessimistas insistem em prever o fim das salas de cinema.

Este ano, os organizadores esperam que as indicações para filmes blockbusters, como Top Gun: Maverick e Avatar: O Caminho da Água, atraiam os espectadores de volta.





