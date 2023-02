Oscar 2023: Quem são os favoritos para disputar a premiação

THE WASHINGTON POST - A votação para as indicações ao Oscar começou na quinta-feira, 12, após uma pré-cerimônia que parecia quase normal depois do Oscar desolado pela pandemia de 2021 e do Globo de Ouro não televisionado do ano passado.

Cena do filme 'Os Fabelmans', de Steven Spielberg, com Michelle Williams e Paul Dano, um dos cotados para o Oscar de Melhor Filme. Foto: Storyteller Distribution

Um Globo de Ouro reformado voltou à TV na terça-feira, 10, quase dois anos depois que a abertura não oficial da temporada de premiações foi abalada por um escândalo racial e ético que levou Hollywood a evitá-la. O Screen Actors Guild e o Directors Guild of America revelaram os indicados para seus respectivos prêmios no dia seguinte, e o Sindicato dos Produtores fez o mesmo na quinta-feira, dando aos cinéfilos informações suficientes para começar a pensar na competição do Oscar deste ano.

Com menos de duas semanas até as indicações ao Oscar serem anunciadas em 24 de janeiro, aqui vai uma visada sobre o estado da corrida e nossas previsões para os indicados.

‘Fabelmans’ e ‘Banshees’ são os favoritos

Vamos começar com melhor filme. As memórias cinematográficas de Steven Spielberg Os Fabelmans (nos cinemas) e a comédia ácida de Martin McDonagh Os Banshees de Inisherin parecem os favoritos depois de ganharem do Globo de Ouro os prêmios de melhor filme de drama e musical ou comédia, respectivamente. Um possível spoiler é o único outro filme a receber indicações do Sindicato dos Produtores, do Directors Guild e do SAG: o sucesso indie de Daniel Scheinert e Daniel Kwan, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo (disponível para aluguel no Prime Video).

Os indicados a melhor filme tendem a refletir em grande parte os 10 filmes indicados pelo Sindicato dos Produtores e esse é o caso das previsões abaixo, com três exceções: Women Talking e Babilônia, dois lançamentos recentes que receberam indicações do SAG; e Nada de Novo no Front (disponível na Netflix), o épico antiguerra alemão que pode se beneficiar do número cada vez maior de membros internacionais na Academia. Em nossa opinião, esses filmes superam os indicados ao Sindicato dos Produtores A Baleia, Glass Onion: Um Mistério Knives Out (disponível na Netflix) e Pantera Negra: Wakanda Para Sempre (nos cinemas), que não conseguiram indicações do SAG e do Directors Guild, nem um lugar na lista de melhores filmes do British Academy Film Awards (conhecido como BAFTA).

Previsões para os indicados a melhor filme: Nada de Novo no Front, Avatar: O Caminho da Água (nos cinemas), Babilônia, Os Banshees de Inisherin, Elvis (disponível na HBO Max), Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fabelmans, Tár, Top Gun: Maverick (disponível no Paramount+), Women Talking.

Steven Spielberg é um favorito sentimental

Considerando a enorme influência de Spielberg no cinema e na cultura pop, é um tanto surpreendente que, com oito indicações, ele tenha ganhado apenas dois Oscars de melhor diretor: A Lista de Schindler de 1993 e O Resgate do Soldado Ryan de 1998. Ao aceitar o prêmio de melhor diretor por Os Fabelmans no Globo de Ouro, o diretor de 76 anos falou sobre a natureza profundamente pessoal de seu último filme, uma ruminação semiautobiográfica sobre sua tumultuada adolescência. Mesmo que Os Fabelmans não ganhe o prêmio de melhor filme, é difícil ver a Academia ignorando esta oportunidade de reconhecer um autor icônico nos últimos anos de sua carreira.

Espere que Spielberg tenha a companhia de três de seus colegas indicados do Sindicato dos Diretores na categoria de melhor diretor do Oscar: McDonagh; a dupla Kwan e Scheinert; e Todd Field, cineasta por trás do drama psicológico Tár. A quinta vaga pode ficar com um diretor de grande sucesso, como o indicado do Directors Guild Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick) ou o indicado do Globo de Ouro James Cameron (Avatar: O Caminho da Água). Dito isso, o Oscar indicou o diretor de um longa internacional cinco vezes nos últimos quatro anos. É um bom augúrio para Edward Berger, de Nada de Novo no Front, cujo filme angustiante liderou a lista do BAFTA com 15 indicações.

Previsões para indicações de melhor diretor: Edward Berger (Nada de Novo no Front), Todd Field (Tár), Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo), Martin McDonagh (Os Banshees de Inisherin), Steven Spielberg (Os Fabelmans).

Cate Blanchett a caminho do terceiro Oscar

A sabedoria convencional dos especialistas em prêmios colocou Cate Blanchett (Tár) contra Michelle Williams (Os Fabelmans) em um confronto final pelo Oscar de melhor atriz. Mas depois que Blanchett ganhou no Globo e Williams foi desprezada pelas indicações do SAG no dia seguinte, parece que a atuação de Blanchett como a torturada maestrina Lydia Tár renderá à atriz de 53 anos seu terceiro Oscar (depois de O Aviador, de 2004, e Blue Jasmine, de 2013).

A estrela de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Michelle Yeoh, que fez um discurso empolgante depois de ganhar o Globo de melhor atriz em musical ou comédia, agora parece estar perdendo para Blanchett. As duas devem ser acompanhadas por Viola Davis (A Mulher Rei, disponível para aluguel no Prime Video) e Danielle Deadwyler (Till – A Busca por Justiça, ), ambas indicadas ao SAG e ao Critics’ Choice Awards. Embora a estrela de ‘Blonde’, Ana de Armas, tenha conquistado o quinto lugar no SAG, o filme foi muito criticado e ela não deve superar Williams quando o Oscar revelar as indicações.

Previsões para indicações de melhor atriz: Cate Blanchett (Tár), Viola Davis (A Mulher Rei), Danielle Deadwyler (Till), Michelle Williams (Os Fabelmans), Michelle Yeoh (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo).

Melhor ator parece uma corrida de três homens

Depois que Austin Butler (Elvis) ganhou o Globo de melhor ator em drama e Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin) conquistou o mesmo prêmio em musical ou comédia, os dois parecem estar disputando cabeça a cabeça no Oscar. Mas não se esqueça de Brendan Fraser (A Baleia), cujo filme de retorno dividiu os críticos, mas conseguiu uma indicação de melhor filme do Sindicato dos Produtores.

Depois desse trio, os indicados do SAG foram completados por Bill Nighy, de Living, e Adam Sandler, de Arremessando Alto (disponível na Netflix). Espere que a indicação anterior se repita no Oscar, com Nighy, de 73 anos, a caminho de sua primeira indicação. Mas uma indicação de Sandler pelo popular Arremessando Alto parece um exagero, já que o SAG tem um histórico de reconhecer atores de filmes populares, mas o Oscar costuma trocá-los por atuações de maior prestígio. É aí que Paul Mescal, indicado ao Critics’ Choice e selecionado para a lista do BAFTA, poderia entrar pelo aclamado drama britânico Aftersun.,

Previsões para indicações de melhor ator: Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (Os Banshees de Inisherin), Brendan Fraser (A Baleia), Paul Mescal (Aftersun), Bill Nighy (Living).

Atriz coadjuvante é um jogo aberto

Atriz coadjuvante é indiscutivelmente a categoria de atuação mais aberta, embora Angela Bassett – estrela de 64 anos disputando seu primeiro Oscar – possa estar correndo por fora depois de ganhar o Globo. Mas, considerando que a Academia nunca reconheceu uma atuação de filme da Marvel, será que ela está pronta para nomear Bassett por seu papel como a rainha enlutada de Wakanda na sequência de Pantera Negra?

Juntando-se a Bassett entre as indicadas do SAG estavam Hong Chau (A Baleia), Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin) e Stephanie Hsu e Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo Lugar). Hsu é a mais vulnerável, pois ficou de fora da lista do BAFTA, abrindo a porta para as indicadas ao Critics’ Choice Jessie Buckley (Women Talking) e Janelle Monáe (Glass Onion) ou para a indicada ao Globo de Ouro Dolly De Leon (Triângulo da Tristeza). E não se esqueça de Williams, que está fazendo campanha como protagonista de The Fabelmans, mas pode ser colocada na categoria de coadjuvante pelos eleitores da Academia. (Foi o que aconteceu com LaKeith Stanfield em Judas e o Messias Negro em 2021).

Previsões para as indicações de melhor atriz coadjuvante: Angela Bassett (Pantera Negra), Hong Chau (A Baleia), Kerry Condon (Os Banshees de Inisherin), Jamie Lee Curtis (Tudo em Todo Lugar), Stephanie Hsu (Tudo em Todo Lugar).

Ke Huy Quan é um grande favorito

A história feliz desta temporada de premiações é o ator coadjuvante Ke Huy Quan, cuja atuação ágil como um marido aborrecido (além de suas personalidades mais combativas do universo paralelo) em Tudo em Todo Lugar veio depois de um hiato de vinte anos de atuação da ex-estrela infantil. Se o filme fracassar em outras categorias, Quan representaria uma oportunidade fácil para os eleitores da Academia ainda premiarem um dos longas mais amados do ano.

O SAG também indicou Brendan Gleeson e Barry Keoghan de Banshees, Paul Dano de Os Fabelmans e Eddie Redmayne de O Enfermeiro da Noite. Se um deles não se repetir no Oscar, espere que seja Redmayne, que provavelmente seria a única indicação de seu filme. Aqui está o porquê: no ano passado, diante da oportunidade de reconhecer Ben Affleck por The Tender Bar ou Jared Leto por Casa Gucci, a Academia deu um aceno surpresa para Jesse Plemons pelo amplamente indicado Ataque dos cães. Nesse sentido, o ladrão de cenas de Fabelmans, Judd Hirsch, pode se esgueirar como parte de uma onda de apoio ao candidato a melhor filme.

Previsões para indicações de melhor ator coadjuvante: Paul Dano (Os Fabelmans), Brendan Gleeson (Os Banshees de Inisherin), Judd Hirsch (Os Fabelmans), Barry Keoghan (Os Banshees de Inisherin), Ke Huy Quan (Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo). / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU