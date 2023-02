Oscar 2023: quem será indicado na terça-feira? E quem não será?

The New York Times - Quando se trata das indicações ao Oscar, que serão anunciadas na terça-feira, 24, a partir das 10h30 (Brasília), aconselho você a esperar o inesperado: esta temporada de premiações está extraordinariamente fluida, e a maioria das principais categorias ainda está em disputa.

Bem, todas as principais categorias exceto a corrida de ator coadjuvante. Mas quem não vai gostar de ver Ke Huy Quan, a estrela de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, ganhar esse prêmio?

O ator Ke Huy Quan mostra o prêmio de melhor ator coadjuvante por Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, em janeio, em Los Angeles Foto: MICHAEL TRAN / AFP

Ainda assim, meu trabalho é dar a você pelo menos uns palpites sobre o inesperado, então, com isso em mente, aqui vão minhas projeções para as seis principais categorias do Oscar, colhidas em conversas da indústria e impulsionadas pelas cerimônias televisionadas do Globo de Ouro e do Critics’ Choice Awards e pelas recentes indicações do Screen Actors Guild, Producers Guild of America e Directors Guild of America.

Melhor filme

Três filmes foram indicados pelas associações de produtores, diretores e atores - Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, Os Fabelmans e Os Banshees de Inisherin - e cada um ganhou um prêmio televisionado de melhor filme também. Estes são os favoritos em uma categoria que recentemente se expandiu para dez vagas, seguidos de perto por Tár, o favorito dos intelectuais, e Top Gun: Maverick, a escolha pipoca.

As próximas duas vagas devem ir para histórias de sucesso de bilheteria: Elvis, um dos únicos dramas adultos que fez sucesso no ano passado, e Avatar: O Caminho da Água, que apresentou números impressionantes durante todo o período de votação do Oscar e ultrapassou a impressionante marca de US$ 2 bilhões de bilheteria em todo o mundo.

E o que dizer daquela grande sequência, Pantera Negra: Wakanda para Sempre, que entrou na lista dos produtores, e dos épicos RRR e A Mulher Rei, ambos esnobados pelo sindicato? Os executivos da ABC ficariam entusiasmados se os números pudessem promover aqueles que agradam ao público, mas a lista expandida de melhor filme nunca foi dominada por tantos blockbusters de ação. E eu teria mais fé em Wakanda para Sempre se o Screen Actors Guild, que deu ao primeiro Pantera Negra seu prêmio máximo, tivesse indicado sua sequência na mesma categoria.

O vencedor de melhor ator quase sempre vem de um longa indicado a melhor filme, então, se você acha que um Brendan Fraser ressurgente pode ir até o fim este ano, espere um aceno para A Baleia, que o colocou em um papel transformador como um homem recluso de 270 quilos. Embora a Netflix esteja promovendo Glass Onion: Um Mistério Knives Out, é Nada de Novo no Front, o filme alemão do streamer, que mais ressoa entre os eleitores com quem falei.

Ainda existe uma chance de que Women Talking, dirigido por Sarah Polley, que recebeu uma indicação do SAG, ou o favorito britânico Aftersun possam aparecer aqui. Mas estou prevendo que a vaga final vai para a comédia de guerra de classes Triângulo da Tristeza, que ganhou a Palma de Ouro no Festival de Cinema de Cannes, assim como outra sátira social quatro anos atrás: Parasita.

Melhor diretor

No ano passado, quatro das cinco pessoas indicadas pelo Directors Guild também receberam uma indicação ao Oscar, e espero que essa bola de cristal também funcione desta vez. Os candidatos mais seguros parecem ser Steven Spielberg, cuja nona indicação ao Oscar o empataria com Martin Scorsese na segunda posição de todos os tempos, atrás das 13 indicações de William Wyler; Todd Field por Tár; e Daniel Scheinert e Daniel Kwan, que dirigiram Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo e seriam a primeira dupla indicada nesta categoria desde Joel e Ethan Coen por Bravura Indômita, de 2010.

Martin McDonagh não conseguiu entrar na lista de melhor diretor por seu vencedor do Oscar Três Anúncios Para Um Crime, um lembrete de que as comédias baseadas em diálogos nem sempre são vistosas o suficiente para este ramo. Ainda assim, espero que seu novo filme, Os Banshees de Inisherin, no qual as conversas são pontuadas por algumas paisagens deslumbrantes, finalmente lhe garanta a entrada nesta corrida.

Eu ficaria um pouco surpreso se Joseph Kosinski, diretor de Top Gun: Maverick, a quinta escolha do DGA, conseguisse uma indicação: o filme é bem feito, mas falta um selo autoral. Avatar: O Caminho da Água só poderia ter sido dirigido por James Cameron, mas os eleitores provavelmente vão esperar até que sua franquia termine para homenageá-lo. E embora existam mulheres dignas de nota que devem ser concorrentes nesta categoria - entre elas Gina Prince-Bythewood (A Mulher Rei), Polley (Women Talking) e Charlotte Wells (Aftersun) - seus longas não estão garantidos na lista de melhor filme.

Steven Spielberg exibe os dois prêmios que recebeu, de melhor diretor e de melhor filme de drama por Os Fabelmans Foto: MARIO ANZUONI

Pode haver uma surpresa da comunidade cinematográfica internacional aqui, já que recentemente este ramo se abriu para nomes como Ryusuke Hamaguchi e Thomas Vinterberg. Mas estou apostando em um grande nome, o autor australiano Baz Luhrmann (Elvis), que abraçou a campanha da temporada de premiações com zelo.

Melhor ator

Esta corrida apresenta quatro competidores que se inspiram em alguns dos arquétipos favoritos da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Temos uma performance de retorno com ajuda de maquiagem (Fraser em A Baleia), uma estrela de cinema provando que tem mais do que as pessoas suspeitavam (Colin Farrell em Banshees), um ator vistoso em biografia musical (Austin Butler em Elvis) e um veterano bem conceituado, mas muitas vezes esquecido (Bill Nighy em Living).

Depois disso, não temos mais certezas. Embora Top Gun: Maverick possa acumular menções em outras categorias, quando os eleitores da academia pensam em indicar uma atuação de Tom Cruise, eles querem vê-lo se esforçando um pouco mais. Outras grandes estrelas em disputa têm desvantagens significativas: Hugh Jackman (Um Filho) está à frente de um filme que foi detonado pela crítica; Tom Hanks estrelou um sucesso interiorano (O Pior Vizinho do Mundo) que os eleitores das costas não estão assistindo; e Will Smith (Emancipation - Uma História de Liberdade)... bem, você sabe.

Às vezes, vemos na categoria de melhor ator alguém cujo filme não aparece em nenhuma outra corrida, mas esse penetra geralmente é um veterano muito respeitado - um Denzel, um Willem, um Viggo - e não Adam Sandler, cuja indicação do SAG para o drama de basquete Arremessando Alto talvez seja tudo que ele vai conseguir. Então, estou projetando que nosso quinto indicado será Paul Mescal, cujo aclamado Aftersun está pelo menos na disputa de melhor filme e cuja trajetória de estrela em ascensão (depois de sua descoberta na série Normal People) é algo em que a academia estará louca para embarcar.

Melhor atriz

O duelo entre Cate Blanchett, a estrela de Tár, e Michelle Yeoh, a protagonista de Tudo em Todo Lugar, quase certamente será a disputa de maior suspense da noite do Oscar. Mas quem fará companhia às duas nesta categoria?

Assim como Blanchett e Yeoh, Viola Davis, de A Mulher Rei, foi indicada pelo Screen Actors Guild, pelo Globo de Ouro e pelo Critics’ Choice Awards, então deve ter lugar garantido aqui. As duas vagas restantes são mais difíceis de prever. Ana de Armas conseguiu uma indicação do SAG por interpretar Marilyn Monroe em Blonde, mas o filme está dividindo opiniões. E, quando a votação do Oscar começou, vários nomes famosos de repente foram para as redes sociais elogiar a atuação de Andrea Riseborough como uma alcoólatra em To Leslie, embora não esteja claro se essa campanha levará o filme alternativo para o alto da lista dos eleitores.

Acho que uma das vagas restantes ficará com a estrela de Till, Danielle Deadwyler, que ganhou o Gotham Award por sua atuação, vitória que veio junto com uma esnobada surpresa do Independent Spirit Awards e do Globo de Ouro. Por fim, reserve um lugar para Michelle Williams, estrela de Os Fabelmans: embora o SAG a tenha omitido, acho que as manchetes sobre esse desprezo vão lembrar as pessoas de votarem nela, como aconteceu no ano passado com Kristen Stewart em Spencer.

Melhor ator coadjuvante

Três das últimas cinco corridas de ator coadjuvante apresentaram dois indicados competindo no mesmo filme. Será que este ano vai trazer duas dessas duplas?

Tanto Brendan Gleeson quanto Barry Keoghan de Banshees devem entrar na lista: é a rispidez de Gleeson que coloca a trama em movimento e o tolo trágico de Keoghan que faz você rir e depois chorar. Os Fabelmans também tem um par de candidatos muito querido em Paul Dano, que interpreta o pai introvertido de nosso jovem Spielberg, e Judd Hirsch, escalado como seu tio-avô indomável. Gleeson, Keoghan e Dano foram todos indicados pelos atores do cinema e, embora Hirsch, de 87 anos, não tenha entrado, suspeito que os votantes do Oscar, cheios de opções, vão escolher alguns títulos importantes e indicar quantas pessoas puderem dentro deles, como os eleitores do Emmy fizeram recentemente.

Quem mais pode ser escolhido como vice-campeão de Quan, a estrela de Tudo em Todo Lugar, que dominou esta temporada de premiações e terá uma vitória fácil no Oscar? Eddie Redmayne (indicado do SAG por O Enfermeiro da Noite) e Brian Tyree Henry (Passagem) podem entrar, embora seus filmes não sejam muito grandes. Hanks (Elvis) e Brad Pitt (Babilônia) são veteranos vencedores do Oscar em filmes de destaque, mas Hanks foi ridicularizado pela crítica e Babilônia acabou sendo um fracasso.

Se houver uma entrada surpresa e tardia, eu apostaria em Ben Whishaw, que oferece um apoio sensível ao conjunto feminino em Women Talking, ou Woody Harrelson como um capitão de cruzeiro marxista em Triângulo da Tristeza, que pode aparecer aqui se o filme tiver um bom desempenho.

Melhor atriz coadjuvante

Todos saúdam a rainha: Angela Bassett já ganhou troféus televisionados no Globo de Ouro e no Critics’ Choice Awards por interpretar uma monarca enlutada em Pantera Negra: Wakanda para Sempre. Embora os atores de filmes baseados em histórias em quadrinhos geralmente tenham de se pintar nas cores do Coringa para que os eleitores prestem atenção, passou da hora de Bassett ganhar sua segunda indicação ao Oscar, já que a primeira veio em 1994 por Tina - A Verdadeira História de Tina Turner. Bassett, 64 anos, é boa demais há muito tempo, e a academia erraria ao barrar sua ascensão.

Temos espaço nesta corrida para mais uma dupla? No início da temporada, parecia que Claire Foy e Jessie Buckley de Women Talking seriam esse par, mas o Screen Actors Guild não indicou nenhuma das duas, apesar de ter gostado do filme o suficiente para lhe dar uma indicação. Em vez disso, as coestrelas de Tudo em Todo Lugar Jamie Lee Curtis e Stephanie Hsu entraram na lista do SAG e devem repetir a proeza aqui: Curtis é uma atriz veterana que luta arduamente por sua primeira indicação, enquanto Hsu, que impressiona em um papel complicado, está chegando ao pico no momento certo.

Atriz em cena de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo Foto: Allyson Riggs

Este é um filme com um quarteto de prováveis indicados em seu elenco. Outro é Banshees, que quase com certeza ganhará sua quarta indicação por atuação com Kerry Condon como a irmã mal-humorada de Farrell. Mas a quinta vaga de atriz coadjuvante pode ir para várias outras mulheres, como Dolly de Leon, cuja faxineira de navio de cruzeiro vem à tona no final de Triângulo da Tristeza, e Janelle Monáe, que está ótima em Glass Onion.

Diante das dúvidas, vamos usar os arquétipos como padrão. Esta categoria muitas vezes abre espaço para o que chamarei de Companheira Paciente, alguém que oferece lastro a uma personagem principal dominante e complicada (mesmo que esse apoio e paciência sejam difíceis). Esta corrida oferece duas dessas candidatas: Nina Hoss, cujos olhares carregados para Blanchett dizem muito em Tár, e a indicada do SAG Hong Chau, que brilha em A Baleia como a cuidadora de Fraser. Chau também roubou a cena na comédia culinária de terror desta temporada, O Menu: tomadas em conjunto, são evidências de um gosto crescente por papéis que penso que darão a ela alguma vantagem. / Tradução Renato Prelorentzou

