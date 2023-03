Oscar 2023: Ricardo Darín é o amuleto da sorte da Argentina na disputa de Filme Internacional

The New York Times - A sorte sempre favoreceu Ricardo Darín. Mais do que o conceito subjetivo do talento, é a providência, manifestada como a confiança inabalável de outras pessoas em suas habilidades, que o ator acredita ter consolidado sua carreira como o astro de cinema argentino mais celebrado internacionalmente.

“Tive toda a sorte que meus pais não tiveram como atores”, ele disse durante uma entrevista recente no Sunset Tower Hotel. “Muitas vezes as pessoas me valorizam muito mais do que eu mesmo, e muitas vezes penso: ‘Será que mereço tudo isso?’.”

O exemplo mais recente de sua relação com a sorte é sua atuação como o promotor Julio Strassera, um personagem da vida real, em Argentina, 1985, um drama histórico de tribunal sobre o Julgamento das Juntas, quando líderes militares foram julgados por violações de direitos humanos durante a antiga ditadura. Dirigido por Santiago Mitre, rendeu à Argentina uma indicação ao Oscar para melhor Filme Internacional.

Cena do filme Argentina, 1985, de Santiago Mitre, com Ricardo Darín e Peter Lanzani Foto: Prime Video

Darín parece ser o amuleto da sorte de seu país quando se trata do Oscar. Ele estrelou todos os quatro filmes que levaram a Argentina a concorrer neste século, incluindo O Filho da Noiva, Relatos Selvagens e O Segredo dos Seus Olhos, que levou para casa a estatueta em 2010. A Argentina inscreveu vários outros filmes encabeçados por Darin à academia ao longo dos anos - o que significa que, embora nem todos tenham se qualificado, os filmes em que ele aparece são quase sinônimos do melhor do cinema argentino.

Desde o primeiro aperto de mão, Darín, 66 anos, irradia uma aura acolhedora. Vestido casualmente com jeans e um suéter azul-marinho, ele fala com um calor e uma franqueza que a maioria das pessoas reserva para seus amigos mais próximos. Esse temperamento se traduz na tela.

“Ricardo tem um imenso poder de provocar a empatia do público, e isso é raro”, disse o diretor Juan José Campanella, que já colaborou com Darín em quatro longas.

Embora o ator tenha herdado a paixão pela atuação de seus pais, que trabalhavam como atores em Buenos Aires, nenhum deles ficou entusiasmado com a continuidade do ofício da família.

“Eles não brigaram comigo, mas também não me encorajaram a fazer isso”, lembrou.

Darín pensa em seu caminho como predeterminado. Ele atuou regularmente no cinema, na TV e em palcos de teatro na infância, começando profissionalmente aos 3 anos na série de 1960 Soledad Monsalvo. Aos 10, estreou nos palcos ao lado dos pais. Na época em que frequentou sua primeira oficina de teatro aos 14 anos, Darín se sentia como um veterano calejado que já havia experimentado muitas facetas do trabalho em primeira mão.

Por um tempo na adolescência, ele pensou em ser veterinário, psicólogo ou mesmo advogado. Mas, no final, o mundo que ele sempre conheceu o convenceu a ficar. As portas se abriram facilmente para ele, com convites frequentes para participar de diversos projetos.

Essa confiança de pessoas notáveis do setor é o que ele chama de sorte. Darín guarda boas lembranças da diretora de televisão Diana Álvarez, que brigou com uma emissora em 1982 para que ele pudesse fazer parte da série Nosotros y Los Miedos. Ela viu nele um potencial que os outros não viam.

“Na nossa profissão, a sorte é muito importante”, disse Darín. “Existem pessoas muito talentosas por aí com muito a dizer e que não conseguem encontrar oportunidades.”

Na década de 1990, Darín obteve um imenso sucesso na sitcom Mi Cuñado (Meu Cunhado) como um impertinente, mas encantador, fracassado. Seu contrato o impedia de participar de outros projetos na TV, mas permitia que ele fizesse filmes. Entre eles, estava seu primeiro filme com Campanella, O Mesmo Amor, a Mesma Chuva (1999), que ajudou outros diretores a ver além de sua personalidade na TV.

Um deles, Fabián Bielinsky, o escalou para o thriller Nove Rainhas (lançado na Argentina em 2000) como um vigarista desprezível.

“Ele me disse: ‘Eu não tinha pensado em você para esse papel. Você é muito carismático e não quero que o público tenha empatia por ele’”, lembrou Darín.

Na visão de Campanella, “Só há uma coisa que Ricardo não consegue - desagradar. A prova mais clara é Nove Rainhas, onde ele interpreta um vigarista amoral, mas ainda torcemos por ele.”

O emocionante O Filho da Noiva de Campanella chegou no ano seguinte e explorou a sensibilidade cômica de Darín no papel do dono de um restaurante lidando com seus pais idosos.

Cena do filme O Filho da Noiva, de Juan Jose Campanella Foto: Jempsa

“Uma vez um crítico argentino o chamou de ‘nosso Henry Fonda’ porque ele projeta uma grande integridade”, disse Campanella. “Mas ele tem algo que Fonda não tinha, que é um grande senso de humor.”

Darín afirma que foi a dobradinha de Nove Rainhas e O Filho da Noiva que consolidou sua carreira no cinema.

“Foi um grande cartão de visita para um ator poder mostrar duas facetas absolutamente opostas quase ao mesmo tempo”, disse Darín. “Apesar de já ser conhecido pela TV e pelo teatro, foi aí que comecei a sentir que meus colegas me viam com mais clareza.”

Desde então, ele tem gostado de seus papéis, incluindo o que fez no aclamado O Segredo dos Seus Olhos ,de Campanella, no qual atuou como um investigador assombrado por um caso terrível e não resolvido.

Outro dos favoritos de Darín é a comédia dramática Truman (2017), centrada em um homem em estado terminal que passa seus últimos dias ao lado de seus melhores amigos, um humano e um canino. Seu caráter irônico lembrou Darín de seu falecido pai, também chamado Ricardo Darín, a quem ele descreveu como um homem renascentista peculiar com um senso de humor ácido e ideias malucas que outros achavam difíceis de digerir.

Hollywood entrou em contato algumas vezes, mas ele recusou, principalmente porque a coisa mais difícil para um ator é pensar em outro idioma, ele disse, acrescentando que os close-ups revelam quando alguém está só repetindo um texto ao invés de habitar uma emoção.

“Sempre confiei mais no meu instinto do que no meu coração ou na minha cabeça”, explicou Darín, depois acrescentou, apontando para o estômago: “Confio em como o material me atinge bem aqui”.

Na Argentina, seu papel em Relatos Selvagens, de Damián Szifron, como um cidadão frustrado que luta contra a burocracia opressiva, foi amplamente aceito pelo público.

“Ricardo tem uma visão lúcida sobre as realidades que afetam seu país”, disse Szifron. “Ele é uma figura popular e, ao mesmo tempo, um ator sofisticado.”

Para Argentina, 1985, Mitre e Darín concordaram em não imitar a voz ou os maneirismos exatos do verdadeiro Strassera, e sim ter um certo grau de liberdade artística em sua recriação.

Mitre, que dirigiu Darín como um presidente fictício da Argentina na saga política de 2017 A Cordilheira, disse que admirava como o ator produz uma atuação verdadeira por meio de uma síntese de suas próprias sensibilidades e as do personagem.

“É como se a câmera pudesse capturá-lo por inteiro, mostrá-lo em toda a sua complexidade”, disse Mitre. “Sempre que você vê Ricardo atuar, sabe que haverá muita honestidade na tela.”

Além da recepção crítica positiva de Argentina, 1985 - e sua vitória no Globo de Ouro -, Darín, que contou como o apoio do jogador Lionel Messi, disse que o efeito mais significativo do filme foi conscientizar uma geração mais jovem de um capítulo triste na história do país.

O ator Ricardo Darín e o cineasta Santiago Mitre com o prêmio de melhor filme estrangeiro por Argentina, 1985, no Globo de Ouro de 2023 Foto: Chris Pizzello / Invision / AP

“Não podemos esquecer que por trás desta recuperação do evento histórico que nos trouxe muitos elogios e alegrias, há uma história profundamente dolorosa sobre o tipo de sofrimento para o qual não há bálsamo”, observou Darín com uma expressão solene. / TRADUÇÃO LÍVIA BUELONI GONÇALVES