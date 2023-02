Oscar 2023: Rihanna vai apresentar a música ‘Lift Me Up’, indicada para a melhor canção original

A superestrela da música Rihanna apresentará a música indicada ao Oscar Lift Me Up, de Pantera Negra: Wakanda Para Sempre na 95ª cerimônia do prêmio, anunciaram nesta quinta, 23, os produtores executivos e showrunners Glenn Weiss e Ricky Kirshner. Apresentada por Jimmy Kimmel, a festa será transmitida mundialmente ao vivo, desde Los Angeles, no domingo, 12 de março - no Brasil, a HBO Max e o canal TNT já confirmaram transmissão, a partir das 20h (Brasília).

Lift Me Up, com música de Tems, Rihanna, Ryan Coogler e Ludwig Goransson e letra de Tems e Ryan Coogler, foi indicada como Canção Original. É a primeira indicação ao Oscar de Rihanna.

Outros concorrentes na categoria são Hold My Hand, com Lady Gaga, pelo filme Top Gun: Maverick; This Is A Life, com Son Lux, Mitski e David Byrne (Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo); Applause, com Sofia Carson (Tell It Like a Woman); e Naatu Naatu, com M.M. Keeravaani (RRR: Revolta, Rebelião, Revolução).

Nove vezes vencedora do Grammy, Rihanna tem oito álbuns multi-platina e 14 singles que alcançaram o número 1 na parada Billboard Hot 100.