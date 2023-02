Oscar 2023 terá ‘comitê de crise’ para evitar imprevistos como tapa de Will Smith em Chris Rock

EFE - A 95ª cerimônia do Oscar nesse ano terá “uma comitê de crise” para evitar imprevistos como o tapa de Will Smith em Chris Rock no ano passado, anunciou o diretor da Academia de Hollywood, Bill Kramer, em entrevista à revista Time. “Temos toda uma equipe de crise, algo que nunca tivemos antes, e vamos implementar outros protocolos depois de considerar vários cenários”, explicou ele sobre o que chama de uma decisão “sem precedentes” da Academia em seus 96 anos de história.

O presidente explicou que o “planejamento” tem se baseado na criação de uma “série de estruturas e equipes de comunicação” para atender o mais rápido possível e agir em conjunto caso ocorra algum imprevisto.

Reprodução em grande escala da estatueta do Oscar, no lado de fora do Dolby Theatre, em Los Angeles Foto: Matt Sayles/Invision/AP

“Por causa do ocorrido no ano passado, abrimos nossas mentes para todas as coisas que podem acontecer no Oscar. Dessa forma, não decidiremos na hora o grupo que teremos que montar, quem será o porta-voz ou o formato da declaração”, acrescentou Kramer. Há apenas dez dias, a presidente da Academia de Hollywood, Janet Yang, admitiu que a organização lidou mal com o caso do tapa que Smith deu em Chris Rock durante a cerimônia do Oscar 2022.

“O que vivemos no ano passado foi inaceitável e nossa resposta não estava à altura da tarefa. Foi um ponto de virada para agir com maior transparência e responsabilidade”, disse Yang, durante o almoço dos indicados deste ano.

A 94ª edição do Oscar ficou marcada pela bofetada do famoso ator no comediante, depois deste ter feito piada sobre a cabeça rapada da mulher de Smith, Jada Pinkett-Smith, que sofre de alopecia.

O público presenciou o ato atônito e, minutos depois, o intérprete voltou a subir ao palco para receber o prêmio de melhor ator por seu trabalho no filme King Richard - Criando Campeãs.

Continua após a publicidade

A Academia não tomou nenhuma atitude até dias depois, quando proibiu Smith de participar do Oscar pelos dez anos seguintes.

Por isso, este ano eles tomaram algumas medidas que esperam que surtam efeito na 95ª entrega desses prêmios, que será realizada no dia 12 de março, no Dolby Theatre em Los Angeles.