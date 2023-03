Oscar 2023 traz Rihanna diferente do Super Bowl em nova apresentação marcante

Rihanna se apresentou no palco do Oscar 2023 neste domingo, 12. Sua música Lift Me Up, parte da trilha sonora do filme Pantera Negra: Wakanda Para Sempre, concorre na categoria de melhor canção original.

A cantora aproveitou o embalo de um discurso em homenagem ao ator Chadwick Boseman (ator do primeiro filme, morto em 2020) antes de aparecer no palco e fez uma apresentação potente, cantando a letra profunda.

A cantora foi aplaudida de pé após a apresentação que trouxe um lado mais sóbrio de sua carreira, que pouco lembra os sucessos pop que a acompanham, muitos deles revisitados em seu recente show no intervalo do Super Bowl no mês passado.