Oscar 2023: Tudo em Todo Lugar... ganha prêmio dos roteiristas e conquista os principais sindicatos

The New York Times - O sucesso de ficção científica Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo ganhou o troféu de roteiro original no Writers Guild Awards (sindicato dos roteiristas) na noite de domingo, 5, completando uma varredura completa dos principais prêmios dos sindicatos de Hollywood. Apenas quatro outros filmes também triunfaram com o Directors Guild (diretores), Producers Guild (produtores), Writers Guild (roteiristas) e Screen Actors Guild (atores): Argo, Onde os Fracos Não Têm Vez, Quem Quer Ser um Milionário? e Beleza Americana. Todos ganharam o Oscar de melhor filme.

“Escrever é confuso e difícil, e nos sentimos perdidos com muita frequência”, disse Daniel Scheinert, que coescreveu e codirigiu o sinuoso filme com Daniel Kwan. Scheinert elogiou todos que leram um rascunho inicial do roteiro e acrescentou: “Obrigado aos nossos terapeutas”. O longa também foi o grande vencedor, no sábado, do Spirit Awards.

Enquanto isso, Entre Mulheres prevaleceu na corrida de roteiro adaptado, liderando a competição que incluiu Top Gun: Maverick e Glass Onion: Um Mistério Knives Out.

A cineasta canadense Sarah Polley, em Paris Foto: Stephane de Sakutin / AFP

Roteirista e diretora de Entre Mulheres, Sarah Polley elogiou quem a apoiou quando ela deixou a carreira de atriz que incluía filmes como O Doce Amanhã e Madrugada dos Mortos. Polley disse rindo: “Eles me contratavam pensando que eu seria uma grande estrela de cinema. Opa!”.

O que realmente queria fazer era escrever, explicou Polley, e sua adaptação do romance de Miriam Toews sobre agressões em uma comunidade menonita agora lhe rendeu uma segunda homenagem WGA - a primeira, para um roteiro de documentário, veio em 2014 para Histórias que Contamos, que ela também dirigiu.

“Ser levada a sério desta forma, nesta sala com tantos escritores incríveis, eu realmente não posso dizer o que isso significa para mim”, disse ela.

O caminho para um Oscar de melhor filme normalmente requer uma vitória de roteiro, então a conquista no WGA para Tudo em Todo Lugar deve fortalecer ainda mais o status de favorito do filme. Ainda assim, não foi exatamente uma luta justa: embora a categoria de roteiro original na noite do Oscar deva ser uma corrida de mão dupla entre Tudo em Todo e Os Banshees de Inisherin, de Martin McDonagh, este não foi elegível para o Prêmio WGA porque, como muitos filmes internacionais, não foi escrito sob um acordo de barganha com o WGA ou seus sindicatos parceiros.

Essa regra também manteve o vencedor do Bafta (Nada de Novo no Front) fora da corrida WGA para roteiro adaptado, abrindo um caminho seguro para a vitória de Entre Mulheres. Então, enquanto Tudo em Todo e Entre Mulheres estão saindo da cerimônia do WGA com força, a verdadeira batalha ainda está por vir no Oscar, e surpresas podem estar por vir.

Aqui estão os principais vencedores do WGA.

Roteiro original: Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, de Daniel Kwan e Daniel Scheinert

Roteiro adaptado: Entre Mulheres, de Sarah Polley

Roteiro de documentário: Moonage Daydream, de Brett Morgen

Série de drama: Ruptura

Série de comédia: O Urso

Minissérie: The White Lotus

Série estreante: Ruptura