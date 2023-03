Oscar 2023: Veja onde assistir aos filmes indicados por R$ 10

Quem quiser assistir aos filmes indicados nas principais categorias do Oscar, terá uma oportunidade nos próximos dias 9 e 10 de março na rede UCI, que vai promover o UCI Day Oscar, maratona de produções indicadas a melhor filme e melhor direção. As sessões terão ingressos a preço fixo de R$ 10 - clientes Unique pagam apenas R$9.

Brendan Fraser em cena do filme A Baleia Foto: California Filmes

Os filmes escolhidos são Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo, Os Fabelmans, Avatar: O Caminho da Água, Os Banshees de Inisherin, Elvis, Top Gun: Maverick e A Baleia.

Informações sobre compra, valores e programação podem ser acessadas no site oficial da rede.

Conheça os filmes que fazem parte do UCI Day Oscar:

Tudo em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo é o campeão de indicações ao Oscar e concorre em onze categorias, entre elas melhor filme, melhor direção e melhor atriz. A produção foi vencedora de quatro SAG Awards, um feito inédito, e dois Globos de Ouro. No filme, a imigrante chinesa Evelyn Wang (Michelle Yeoh) descobre a existência do multiverso, é contatada por uma versão alternativa do marido e é informada que vai precisar, sozinha, salvar o mundo e derrotar a entidade Jobu Tupaki (Stephanie Hsu). O roteiro e a direção são da dupla Daniel Scheinert e Daniel Kwan, conhecidos como Daniels.

Continua após a publicidade

Inspirado na vida de Steven Spielberg, Os Fabelmans é o segundo filme mais indicado, sete categorias no total, como melhor direção, melhor atriz (para Michelle Williams), melhor ator coadjuvante (Judd Hirsch) e melhor roteiro original. O longa conta a história de Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle), um jovem que se apaixona por cinema e começa a fazer seus próprios filmes em casa. Dirigido e produzido por Spielberg, o longa foi vencedor de dois Globos de Ouro em 2023: melhor filme e melhor direção.

Avatar: O Caminho da Água já arrecadou mais de 2,2 bilhões de dólares globalmente e se tornou a terceira maior bilheteria de todos os tempos. O filme de James Cameron está indicado à maior premiação do cinema mundial nas categorias melhor filme, melhor som, melhores efeitos visuais e melhor design de produção. O longa traz a continuação da história de Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana), já com uma família formada, mas ainda ameaçados pelos mesmos inimigos.

Os Banshees de Inisherin, de Martin McDonagh, concorre em nove categorias do Oscar, entre elas melhor filme e melhor ator (Colin Farrell), além de ter vencido três Globos de Ouro. O filme é uma comédia dramática que se passa em uma ilha fictícia na Irlanda durante a guerra civil no país, nos anos 1920, e acompanha o fim da amizade de Pádraic (Colin Farrell) e Colm (Brendan Gleeson).

Continua após a publicidade

Com oito indicações à principal premiação do cinema, Elvis traz Austin Butler no papel do rei do rock e acompanha décadas da vida do artista a partir de sua relação com o empresário “Colonel” Tom Parker, interpretado por Tom Hanks. O filme mostra sua ascensão à fama, o estrelato e também o encontro com Priscilla Presley, personagem de Olivia DeJonge, sua fonte de inspiração. Dirigido por Baz Luhrmann, o longa que teve première no Festival de Cannes concorre em categorias como melhor filme, melhor ator (Austin Butler), melhor som e melhor fotografia.

Top Gun: Maverick, de Joseph Kosinski, é o filme de maior sucesso da carreira de Tom Cruise, arrecadou mais de 1,5 bilhão de dólares no mundo e concorre em seis categorias do Oscar, entre elas melhor filme, melhor roteiro adaptado e melhor música original (Hold My Hand, de Lady Gaga). A trama acompanha Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) depois de mais de 30 anos servindo à Marinha como um dos maiores pilotos de caça em uma nova missão.

A Baleia, dirigido por Darren Aronofsky está indicado a três categorias no Oscar: melhor ator (Brendan Fraser), melhor atriz coadjuvante (Hong Chau) e melhor maquiagem e penteados. O filme acompanha Charlie, personagem de Fraser, um professor de inglês que sofre com obesidade severa e problemas emocionais. O protagonista tenta se reaproximar de sua filha, vivida por Sadie Sink, anos após ter se distanciado de sua família. A Baleia é baseado na peça homônima de Samuel D. Hunter, que também é o responsável pelo roteiro do longa.