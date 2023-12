Oscar 2024: Brasil está fora da premiação; ‘Barbie’ lidera lista de pré-selecionados

O Oscar 2024 divulgou, nesta quinta-feira, 21, quais foram os filmes pré-selecionados para o prêmio. Barbie, de Greta Gerwig, liderou a lista. O longa Retratos Fantasmas, do cineasta pernambucano Kleber Mendonça Filho, disputava uma vaga, mas ficou de fora da premiação. Com isso, nenhuma obra brasileira será indicada à estatueta.

Até o momento, Barbie tem cinco indicações e lidera a lista. O filme de Gerwig pode disputar três categorias: trilha sonora, mixagem de som e canção original, com três músicas: Dance The Night, de Dua Lipa; I’m Just Ken, de Ryan Gosling; e What Was I Made For?, de Billie Eilish.

O Oscar anunciará os pré-selecionados de dez categorias, mas só divulgou a lista de oito até o momento desta publicação. A matéria será atualizada com as novas pré-indicações.

Brasil está fora do Oscar 2024, mas ‘Barbie’ lidera lista de pré-selecionados Foto: Warner Bros. Pictures via AP

Veja lista completa

Filme internacional

Armênia, Amerikatsi

Butão, The Monk and the Gun

Dinamarca, The Promised Land

Finlândia, Fallen Leaves

França, The Taste of Things

Alemanha, The Teachers’ Lounge

Islândia, Godland

Itália, Io Capitano

Japão, Perfect Days

México, Totem

Marrocos, The Mother of All Lies

Espanha, Society of the Snow

Tunísia, As 4 Filhas de Olfa

Ucrânia, 20 Dias em Mariupol

Reino Unido, Zona de Interesse

Trilha sonora

American Fiction

American Symphony

Barbie

The Boy and the Heron

A Cor Púrpura

Elementos

The Holdovers

Indiana Jones e o Chamado do Destino

Assassinos da Lua das Flores

Oppenheimer

Pobres Criaturas

Saltburn

A Sociedade da Neve

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Zona de Interesse

Música original

“It Never Went Away”, American Symphony

“Dear Alien (Who Art In Heaven)”, Asteroid City

“Dance The Night”, Barbie

“I’m Just Ken”, Barbie

“What Was I Made For?”, Barbie

“Keep It Movin’”, A Cor Púrpura

“Superpower (I)”, A Cor Púrpura

“The Fire Inside”, Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História

“High Life”, Flora e Filho: Música em Família

“Meet In The Middle”, Flora e Filho: Música em Família

“Can’t Catch Me Now”, Jogos Vorazes — A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

“Wahzhazhe (A Song For My People)”, Assassinos da Lua das Flores

“Quiet Eyes”, Past Lives

“Road To Freedom”, Rustin

“Am I Dreaming”, Homem-Aranha: Através do Aranha-Verso

Curta-metragem em live action

The Anne Frank Gift Shop

The After

An Avocado Pit

Bienvenidos a Los Angeles

Dead Cat

Good Boy

Invincible

Invisible Border

Knight of Fortune

The One Note Man

Red, White and Blue

The Shepherd

Strange Way of Life

The Wonderful Story of Henry Sugar

Yellow

Curta-metragem animado

Boom

Eeva

Humo (Smoke)

I’m Hip

A Kind of Testament

Koerkorter (Dog Apartment)

Letter to a Pig

Ninety-Five Senses

Once upon a Studio

Our Uniform

Pachyderme

Pete

27

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Wild Summon

Documentário

American Symphony

Apolonia, Apolonia

Além da Utopia

Bobi Wine: O Presidente do Povo

Desperate Souls, Dark City and the Legend of Midnight Cowboy

The Eternal Memory

As 4 Filhas de Olfa

Going to Mars: The Nikki Giovanni Project

In the Rearview

Marcados: A História do Racismo nos EUA

Still: Ainda Sou Michael J. Fox

A Still Small Voice

32 Sounds

To Kill a Tiger

20 Dias em Mariupol

Documentário de curta-metragem

The ABCs of Book Banning

The Barber of Little Rock

Bear

Between Earth & Sky

Black Girls Play: The Story of Hand Games

Camp Courage

Deciding Vote

How We Get Free

If Dreams Were Lightning: Rural Healthcare Crisis

Island in Between

The Last Repair Shop

Last Song from Kabul

Nǎi Nai & Wài Pó

Oasis

Wings of Dust

Efeitos visuais

Resistência

Godzilla Minus One

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Indiana Jones e O Chamado do Destino

Missão Impossível - Acerto de Contas Parte Um

Napoleão

Pobres Criaturas

Rebel Moon - Parte 1: A Menina do Fogo

A Sociedade da Neve

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

