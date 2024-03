Oscar 2024: Da’Vine Joy Randolph vence como Melhor Atriz Coadjuvante por ‘Os Rejeitados’

Da’Vine Joy Randolph venceu o Oscar de Melhor Atriz Coadjuvante na noite deste domingo, 10, por seu trabalho no filme Os Rejeitados. Aos 37 anos de idade, essa tinha sido sua primeira indicação pela Academia.

Da'Vine Joy Randolph recebe o prêmio de melhor atriz coadjuvante no Oscar 2024 Foto: Patrick T. Fallon / AFP

PUBLICIDADE Em seu discurso, comentou: “Por tanto tempo eu sempre quis ser diferente e agora eu entendo que só tenho que ser eu mesma. Sou tão grata a todas as mulheres que estiveram ao meu lado. Eu rezo a Deus para poder fazer isso mais de uma vez. Obrigado por me verem”. Ampla favorita, a atriz já havia vencido outras premiações como o Globo de Ouro, SAG Awards, Critics Choice Awards, Bafta e o Spirit Awards. foi criada na Filadélfia, nos EUA, e estudou na escola de arte dramática de Yale depois de se dedicar inicialmente ao canto clássico e à ópera.

Além de Os Rejeitados, Da’Vine Joy Randolph fez parte do elenco de filmes como Meu Nome É Dolemite (2019), Estados Unidos Vs Billie Holiday (2020) Uma Mentira Inocente (2022) e Rustin (2023), além da série Only Murders In The Building e do musical Ghost, que lhe rendeu uma indicação aos prêmios Tony de teatro.

Quem foram as indicadas ao Oscar de melhor atriz coadjuvante em 2024

Emily Blunt, por Oppenheimer

Danielle Brooks, por A Cor Púrpura

America Ferrera, por Barbie

Jodie Foster, por NYAD

Da’Vine Joy Randolph, por Os Rejeitados