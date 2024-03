Oscar 2024: Discurso de abertura puxa orelha por esnobação de Barbie: ‘Vocês que não votaram’

O cerimonialista do Oscar, Jimmy Kimmel, abriu o prêmio neste domingo, 10, ao som de uma das músicas da trilha de Barbie, definindo o tom da festa. O filme foi considerado esnobado pela premiação e Jimmy Kimmel não deixou de chamar a atenção pra esse detalhe.

Ao listar os indicados ao melhor filme da noite e falar sobre a cineasta Greta Gerwig, lembrou que muitos acreditam que ela deveria ter sido indicada a melhor diretora este ano, pelo que foi aplaudido. Mas aí ele puxou a orelha dos colegas. “Vocês estão aplaudindo, mas vocês que não votaram nela”, disse com bom humor.

Ele destacou ainda que Barbie foi o maior filme do ano e brincou com os atores Ryan Gosling e Margot Robbie, no caso de eles não ganharem nada nesta noite. “Vocês dois já venceram a coisa mais importante: a loteria da genética”.

O apresentador Jimmy Kimmel discursa no Oscar em 10 de março de 2023, no Dolby Theatre, em Los Angeles Foto: Caroline Brehman/EFE/EPA

Diretor offline e cão ator

Ao falar de Oppenheimer, o outro grande filme do ano, os dois maiores alvos foram o diretor Christopher Nolan e o ator Robert Downey Jr. Do primeiro, ele disse que não tem smartphone e fez uma piada adulta para dizer que ele usa um computador sem internet para escrever roteiros. "Um modo de evitar que meu vício em pornografia não vai me atrapalhar". Sobre Robert, fez comentários relembrando o passado de dependente químico do ator, que levou as piadas na esportiva. Ele é indicado a Melhor Ator Coadjuvante pelo filme de Nolan.

Quem não foi indicado nesta categoria, mas é defendido por muitos nesse grupo é o cão Messi, que chamou a atenção em Anatomia de Uma Queda. Ele também mereceu nota do apresentador. “Mesmo sendo um cachorro, talvez tenha feito a performance do ano”, afirmou.

O cachorro Messi, do filme 'Anatomia de uma queda', aparece na plateia durante a cerimônia do Oscar Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Greve em Hollywood

Jimmy também fez questão de mencionar a greve de atores e roteiristas, com ênfase na exigência da categoria pela proibição de uso de inteligência artificial artificial na escrita e atuação no cinema. A cláusula fez parte do acordo assinado com os estúdios. “Agora atores podem voltar a se preocupar em ser substituídos por versões mais jovens e atraentes”, disparou.

Ele também pediu palmas aos milhares de trabalhadores dos bastidores das produções, e provocou aplausos de pé ao levá-los para o palco. “Vou fazer de tudo para essa cerimônia durar o máximo possível, para vocês ganharem o máximo de hora-extra possível”, afirmou.

John Cena apresenta o prêmio de Melhor Figurino no palco durante o 96º Oscar Foto: Patrick T. Fallon/AFP

‘Peladão’ no palco

Numa brincadeira em alusão a um episódio ocorrido 50 anos atrás no Oscar, quando um homem nu entrou no palco no meio da cerimônia, Jimmy Kimmel tentou recriar o momento com o lutador e ator John Cena. Era tudo combinado para anunciar a estatueta de Melhor Figurino. “Você consegue imaginar se um homem nu atravessasse o palco hoje? Não seria louco?”

Cena anunciou os indicados seminu, e depois reapareceu coberto com um vestido para entregar o prêmio ao vencedor, Pobres Criaturas. A esquete foi referência ao que fez o fotógrafo e ativista, Robert Opel, em 1974.

English director Jonathan Glazer poses in the press room with the Oscar for Best International Feature Film for "The Zone of Interest" during the 96th Annual Academy Awards at the Dolby Theatre in Hollywood, California on March 10, 2024. (Photo by Robyn BECK / AFP)

Holocausto

O diretor do vencedor de Melhor Filme Internacional, Zona de Interesse, Jonathan Glazer destacou no discurso os horrores do Hlocausto, e falou que o objetivo não era apondar o dedo para o que foi feito no passado, mas sim jogar luz ao que ocorre hoje. “Nosso filme mostra onde a desumanização leva ao pior, e isso moldou todo o nosso passado e presente”.

Ele mencionou também o conflito entre Israel e Palestina e lamentou as vítimas da guerra. “Sejam as vítimas do dia 7 de outubro em Israel ou do ataque contínuo a Gaza, todas as vítimas dessa dupla humanização. Como podemos resistir?”.

Ator Robert Downey Jr. recebe prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por 'Oppenheimer' Foto: Patrick T. Fallon/AFP

‘Obrigado à minha infância’

Robert Downey Jr. venceu o 1.º Oscar e ganhou a categoria de Melhor Ator Coadjuvante por ‘Oppenheimer’. O ator teve uma vida conturbada e na juventude chegou a ser preso nos tempos de rapaz em revolta.

Usuário de drogas por muito tempo, já contou que o próprio pai, Robert Downey, Sr., lhe ofereceu entorpecentes quando ainda era criança. No discurso da vitória, ele não deixou de fazer menção à própria trajetória. “Gostaria de agradecer à minha terrível infância e à Academia. Nesta ordem”, afirmou.

Jimmy Kimmel apresnta o Oscar 2024 Foto: Caroline Brehman/EPA/EFE

Trump apareceu?

Faltavam poucos minutos para o final da cerimônia quando o Jimmy Kimmel decidiu ler uma postagem sobre a performance dele no Oscar. Com o telefone na mão, ele relatou, de uma rede social: “Já houve um apresentador pior do que Jimmy Kimmel no Oscar? O discurso de abertura foi de uma pessoa abaixo da média tentando muito ser algo que ele não é e nunca poderá ser. Livrem-se de Kimmel e talvez substitua-o por outro ‘talento’ da ABC, George Slopanopoulos, desgastado, mas barato. Ele faria com que todos no palco parecessem maiores, mais fortes e mais glamorosos. Blá. Blá. Blá. Torne a América grande novamente”. O texto dizia ainda que a cerimônia foi “desarticulada, chata e muito injusta”.

A reação do mestre de cerimônias: “Obrigado, presidente Trump. Obrigado por assistir. Estou surpreso que você ainda esteja... ah... já não passou da hora da sua prisão? (your jail time)”, ironizou, em um trocadilho com a expressão “bed time” (hora de dormir), em razão do horário da cerimônia. O público aplaudiu.