Oscar 2024: Messi, o cão-ator de ‘Anatomia de Uma Queda’, foi à cerimônia?

A menção de sua presença gerou polêmica entre os estúdios e os produtores, que reclamaram com a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, argumentando que o fato de ter o cachorro incluído no evento poderia influenciar a votação.

O jornalista Chris Gardner, do The Hollywood Reporter, publicou um vídeo que teria sido gravado momentos antes da cerimônia começar, quando um cachorro foi levado à plateia, e ‘bateu palmas’ com a ajuda de uma pessoa segurando patas artificiais. Segundo ele, porém, se tratava de um ‘sósia’ do cão, e não necessariamente o próprio Messi (confira no vídeo acima). O animal, porém, não participou da cerimônia inteira.