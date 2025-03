Ainda Estou Aqui, de Walter Salles, venceu o Oscar de Melhor Filme Internacional na noite deste domingo, 2. É o primeiro longa brasileiro a conquistar o feito.

Walter Salles recebe o Oscar de Melhor Filme Internacional por 'Estou Aqui' Foto: Chris Pizzello/Invision/AP

O discurso de Walter Salles no Oscar 2025

PUBLICIDADE “Obrigado ao cinema brasileiro. Estou honrado por receber este prêmio de um grupo extraordinário de cineastas. Este prêmio vai para uma mulher que, até o final de um regime autoritário, decidiu não se curvar e resistir. Isso vai para ela. Seu nome é Eunice Paiva. E vai para as duas mulheres extraordinárias que a viveram, Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”, disse o diretor. A produção superou os concorrentes Emília Pérez (França), A Semente do Fruto Sagrado (Alemanha), A Garota da Agulha (Dinamarca) e Flow (Letônia). O francês, que venceu o Prêmio do Júri em Cannes 2024 e foi indicado a 13 categorias do Oscar, incluindo a de melhor filme, foi considerado como o favorito nos primeiros momentos da disputa, mas acabou se envolvendo em diversas polêmicas.

Karla Sofía Gascón chegou a insinuar que os brasileiros e a equipe de Fernanda Torres estariam direcionando ataques a ela. Posteriormente, algumas postagens feitas por ela no passado ressurgiram, com acusações de racismo.

Ao Estadão, o crítico de cinema Waldemar Dalenogare Neto destacou: “Em vez de a Netflix fazer uma campanha de celebração de Emília Pérez, acabou optando por colocar Gascón na linha de frente para proclamar que qualquer menção negativa ao filme era patrocinada por grupos organizados e tóxicos”.

Karla Sofía foi afastada da campanha pela Netflix, diante das repercussões negativas. O próprio diretor afirmou que suas atitudes seriam “indesculpáveis”.

Paralelamente, Ainda Estou Aqui foi ganhando cada vez mais notoriedade. Fernanda Torres venceu o Globo de Ouro e recebeu elogios de colegas de Hollywood como Ariana Grande e Demi Moore. Diversos veículos especializados internacionais também elogiaram a qualidade do longa. Em determinado momento, o filme de Salles passou a ser considerado como favorito.

Fernanda Torres abraça Walter Salles no Oscar 2025 Foto: AP Photo/Chris Pizzello

Ainda Estou Aqui se passa num contexto de ditadura militar no Brasil Eunice Paiva (Fernanda Torres), mulher do ex-deputado Rubens Paiva (Selton Mello), que desapareceu e foi morto durante a ditadura militar no Brasil (1964-1985). Torres interpreta uma mulher forte, que diante de diversas situações tensas, intimidadoras ou tristes, como a perda do marido, buscou manter os eixos da família.

Elogios da crítica estrangeira a Ainda Estou Aqui

Ainda Estou Aqui fez sua estreia no Festival de Veneza, em setembro de 2024, quando recebeu o prêmio de melhor roteiro. A partir dali, Walter Salles, muitas vezes acompanhado por Fernanda Torres, Selton Mello e produtores do longa, passaram a participar da temporada de premiações.

Ao longo dos meses, diversos veículos da crítica internacional elogiaram o filme de Salles como o The New York Times. Em entrevista à TV Globo após vencer o Globo de Ouro, em janeiro, Fernanda Torres destacou o papel da imprensa em sua campanha: “A gente está num trabalho muito forte, o meu nome veio vindo. A Variety ajudou imensamente. Collider, Deadline...“.

O Estadão se aprofundou em parte do caminho que Ainda Estou Aqui trilhou rumo ao prestígio internacional (leia mais aqui). Em maio de 2024, a Sony Pictures Classics comprou os direitos de distribuição do filme (a empresa foi a responsável, por exemplo, por levar Central do Brasil às premiações em 1999).

O caminho de Ainda Estou Aqui rumo ao Oscar 2025

A campanha oficial teve início meses depois, em 23 de setembro de 2024, quando a Academia Brasileira de Cinema escolheu o longa para ser o representante do país como potencial candidato ao Oscar de Melhor Filme Internacional, por unanimidade. Ainda Estou Aqui foi exibido em mais de 50 festivais espalhados pelo mundo.

Fernanda Torres e Selton Mello passaram algumas semanas em Los Angeles dando entrevistas, indo a exibições e participando de debates. Consta que nomes como Alfonso Cuarón, Oliver Assayas e Sean Penn também podem ter ajudado na divulgação.

O resultado surgiu com o passar do tempo, com diversas indicações e premiações. Os investimentos cumpriram as expectativas quando Ainda Estou Aqui foi indicado não apenas à categoria de Melhor Filme Internacional, mas também às de Melhor Atriz e Melhor Filme.