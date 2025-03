Oscar 2025: Preparativos para a grande noite movimentam Los Angeles; veja vídeo

A poucas horas do Oscar 2025, os preparativos para a grande festa do cinema já transformam Los Angeles. A repórter Beatriz Amendola, enviada especial para a cobertura do evento, percorreu os arredores do Dolby Theatre e mostrou os detalhes da organização para a premiação, que ocorre neste domingo, 2.

No Hollywood Boulevard, área turística onde está localizado o famoso museu de cera Madame Tussauds, parte do espaço já foi cercada e interditada para a circulação de carros e pedestres, garantindo a chegada segura das celebridades e dos artistas ao evento, incluindo a equipe brasileira, representando o filme Ainda Estou Aqui, com o diretor Walter Salles, Fernanda Torres e Selton Mello.

Los Angeles está se preparando para a cerimônia do Oscar 2025 Foto: Jae C. Hong/AP

Outro ponto de destaque da cobertura é a estrutura montada para o Red Carpet. Duas imponentes esculturas douradas do Oscar cercam a entrada principal, enquanto o famoso tapete – que recebe as maiores estrelas da noite – permanece coberto por um plástico protetor até o momento da cerimônia.

A emblemática escadaria que leva os indicados e convidados até o Dolby Theatre, palco da premiação também recebe os últimos retoques. O local, que ao longo dos anos se tornou um símbolo da grande noite do cinema, já está quase pronto para receber os maiores nomes da indústria cinematográfica.