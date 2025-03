Estratégia de lançamento de ‘Ainda Estou Aqui’ na Europa pode prejudicar sonho do Oscar; entenda

Muito disso se deve aos votos britânicos e franceses. No Reino Unido, Ainda Estou Aqui só estreou no último dia 21, depois do BAFTA (também vencido pelo filme de Jacques Audiard) e depois de as votações finais do Oscar serem encerradas, em 18 de fevereiro. A estratégia “pareceu errada” para a equipe, relata o integrante, mas foi decisão da Altitude Films, a distribuidora do filme no Reino Unido e na Irlanda.

Isso preocupa porque cerca de 900 votantes do BAFTA, de acordo com a fonte, votam também no Oscar, sendo o Reino Unido o maior colégio eleitoral da premiação fora dos Estados Unidos. Levando em conta que a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood conta com cerca de dez mil membros, trata-se de uma parcela considerável que pode não ter assistido ao filme a tempo da votação.