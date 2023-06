Oscar exige mais tempo de exibição nos cinemas e dificulta entrada de filmes em streaming; entenda

A Academia do Oscar mudou os requisitos para a categoria de Melhor Filme na premiação a partir de 2025. Filmes lançados a partir de 2024 devem ficar em cartaz após por ao menos sete dias em ao menos 10 das 50 maiores cidades americanas, em um prazo de até 45 dias após o lançamento.

'Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo', vencedor de Melhor Filme no Oscar 2023 Foto: Divulgação/A24

Atualmente, as normas para concorrer a essa categoria exigem que um filme permaneça por sete dias em exibição nos cinemas de uma das seis maiores cidades dos Estados Unidos.

A instituição responsável pelo Oscar exigirá também saber com antecedência os planos de distribuição das produtoras que pretender lançar filmes no fim do ano, entre outras normas mais restritas.

Lançamentos nas plataformas de streaming

A maioria dos filmes de grandes estúdios não vai sofrer com essa nova exigência. Ela deve afetar mais as plataformas de streaming, distribuidoras independentes e filmes estrangeiros que estejam buscando indicações às categorias principais.

Em 2021, a Apple, por exemplo, concorreu à categoria e levou a estatueta com No Ritmo Do Coração. A empresa anunciou investimentos de US$ 1 bilhão por ano em filmes direcionados aos cinemas.

Emilia Jones e Troy Kotsur em 'CODA' Foto: Apple TV/Diamond Films

Bill Kramer e Janet Yang, chefes da Academia, explicaram a decisão em um comunicado conjunto:

“Nossa missão é celebrar e honrar as artes e ciências do cinema, e nossa esperança é que as novas regras aumentem a visibilidade de filmes ao redor do mundo, encorajando o público a ir até as salas de cinema. Com base em conversas com vários parceiros da indústria, sentimos que essa decisão beneficia artistas e cinéfilos na mesma medida”, disse a nota.