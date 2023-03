Oscar: ‘Nada de Novo no Front’ não leva melhor filme, mas é um dos destaques de 2023

Nada de Novo no Front não conseguiu superar Tudo Em Todo Lugar Ao Mesmo Tempo como melhor filme do Oscar 2023, mas certamente conquistou seu espaço na história do cinema como o segundo maior vencedor da noite, incluindo a estatueta de melhor filme internacional (superando Argentina, 1985, por exemplo).

O filme chegou à premiação com nove indicações. Trata-se da mesma quantidade que Os Banshees de Inisherin, uma a mais que Elvis e duas a mais que Os Fabelmans - três longas que não levaram nenhum prêmio ao fim da noite.

É possível assistir ao filme na Netflix.

Prêmios e indicações de Nada de Novo no Front no Oscar 2023

Nada de Novo no Front venceu o Oscar nas seguintes categorias:

- Melhor filme internacional

- Melhor trilha sonora

- Melhor direção de arte

- Melhor fotografia





O longa também foi indicado, mas não levou, nestas:

- Melhor filme

- Melhor roteiro adaptado

- Melhor som

- Melhor maquiagem e cabelo

- Melhores efeitos visuais