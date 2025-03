Oscar: Relembre as expectativas de Walter Salles e Fernanda Montenegro na premiação há 26 anos

O Brasil volta a ter uma noite de esperança no Oscar neste domingo, 2, cerca de 26 anos depois de um momento semelhante. As circunstâncias e expectativas, porém, são bastante diferentes.

Em 1999, Central do Brasil, de Walter Salles, concorreu nas categorias de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor atriz, com Fernanda Montenegro. Já em 2025, Salles volta nas mesmas categorias com seu Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres, além de concorrer também como Melhor Filme, principal prêmio da noite.

Fernanda Montenegro em desembarque em aeroporto do Rio de Janeiro em 23 de março de 1999, após a cerimônia do Oscar daquele ano Foto: Otávio Magalhães/Estadão

Central do Brasil no Oscar 1999

O Brasil vinha de um bom retrospecto na segunda metade dos anos 1990, quando filmes nacionais conseguiram emplacar três indicações ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em um período de quatro anos: O Quatrilho (1996), O Que É Isso, Companheiro? (1998) e Central do Brasil (1999). Antes disso, apenas O Pagador de Promessas, em 1963. Às vésperas da premiação, o longa de Salles estava em exibição em 118 salas de cinema dos Estados Unidos, e tinha arrecadado cerca de US$ 6 milhões - A Vida É Bela, seu principal concorrente, já atingia o patamar de US$ 32 milhões.

Fernanda Montenegro era destacada como a primeira mulher latino-americana a ser indicada ao prêmio. Ela chegou a conversar com diversos veículos da imprensa internacional, incluindo uma entrevista de 15 minutos no programa de David Letterman.

A atriz usou seus convites ao evento para levar o marido, Fernando Torres, e sua “amiga e grande irmã” Maria Inês Sotto de Almeida, escritora, e o filho dela, Marcelo Sotto de Almeida, então diretor de uma escola de idiomas no Texas.

Walter Salles levou o irmão, Pedro Moreira Salles, documentarista, e a cunhada Marisa. O produtor Arthur Cohn também os acompanhou, como de costume, além do ator mirim Vinícius de Oliveira, o outro protagonista do longa.

Já consagrada como uma das grandes atrizes brasileiras, Fernanda falava sobre o fato de ser uma ‘desconhecida’ em terras estrangeiras: “Acho que é um tempo de explicação desse ET que eu sou por aqui. Nós sabemos, dentro da nossa fronteira, o que somos e fazemos. Cada um de nós tem uma trajetória de vida conhecida do público, mas aqui não.”

Publicidade

Discurso pessimista de Salles e Montenegro

Em geral, os artistas não tinham grandes pretensões de vitória, ao menos publicamente. Fernanda Montenegro se dizia “tranquila e serena” antes da cerimônia: “Vou sabendo que não tenho nenhuma chance. A verdade já está nas urnas. Para mim, o mais carinhoso é ver o filme pronto e saber que ele tocou tanta gente, do Canadá ao Cazaquistão”.

Salles comentava no mesmo sentido: “Estou indo à festa sem nenhuma pretensão de ganhar, sem qualquer discurso pronto. Parece um jogo de cartas marcadas e a presença da Sophia Loren para apresentar o prêmio de melhor filme estrangeiro só deixa transparecer a expectativa de vitória para A Vida É Bela”.

“Se o milagre de Nossa Senhora das Candeias acontecer, subo, dou uma de Benigni, levanto Sophia Loren no ar e faço meu discurso a seco!”, continuou o diretor.

Ele ainda falava sobre seus planos para o pós-Oscar: “Não sou muito fã dessa purpurina toda. Caso minha profecia se concretize e eu não vença o prêmio, vou voltar para o hotel e ler meu livro [Abril Disfarçado, de Ismail Kadaré] que está numa parte interessantíssima”.

Publicidade

Afinal, Central do Brasil era favorito ao Oscar?

Luiz Zanin Oricchio, crítico do Estadão, escreveu às vésperas da premiação: “A prudência recomenda dizer que nem o longa-metragem de Salles nem Fernanda são favoritos em suas categorias. Todas as projeções parecem convergir para A Vida É Bela, de Roberto Benigni, e Gwyneth Paltrow”. A dupla acabou, de fato, vencendo as categorias disputadas com os brasileiros. “O tema do holocausto é uma obsessão dos membros da Academia e, além disso, o lobby econômico da Miramax, produtora de A Vida É Bela, tem sido considerado chocante até mesmo para os padrões hollywoodianos [...] parece até compreensível que um colégio eleitoral de fala inglesa se incline por uma atriz do mesmo idioma e integrante da mesma comunidade geográfica cultural”, concluía Zanin. Depois do Oscar, a volta ao Brasil Tanto Fernanda Montenegro quanto Vinícius de Oliveira voltaram ao Brasil. Ao desembarcarem - em voos diferentes - falaram com a imprensa. O menino disse estar “mais ou menos chateado” com o resultado, e repetiu o discurso dos colegas em crítica à escalação de Sophia Loren.

Já Montenegro declarava: “Nunca esperei ganhar esse prêmio, na verdade um prêmio da indústria, nem sequer entrar por aquele tapete vermelho, que para eles é o máximo a que um sul-americano pode aspirar na vida”.

Publicidade

O discurso adotado pela dupla é respeitoso e paciente, mas ambos não descartam as chances de vitória, diferentemente do que aconteceu com Salles e Montenegro em diversas declarações às vésperas do Oscar de 1999.