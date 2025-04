Oscar terá categoria para reconhecer dublês a partir de 2028

As regras de elegibilidade e votação para o prêmio inédito serão anunciadas em 2027. Detalhes específicos da apresentação do prêmio também serão determinados futuramente. Mais de 100 dublês profissionais são membros da Academia, no ramo de Produção e Tecnologia, que representa membros da indústria atuantes em cargos técnicos e de produção, em todas as etapas.

Os dublês já contam com uma categoria própria no SAG Awards, o prêmio do Sindicato dos Atores, e, desde 2021, são reconhecidos também pelo Emmy, premiação dedicada à TV americana.